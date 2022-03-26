全球暖化…北極2035年恐無冰 全球航道將大改變

科學家預測，2035年夏季，北極可能完全沒有海冰，這表示在不遠的未來，可能出現更快的航運路線，重塑全球航運版圖。圖為挪威北部半島的努登舍爾德冰山去年9月融化崩塌。(Getty Images)

受夠了新冠疫情 導致船期延誤及港口壅塞，使得網購商品遲未送達，或是大型廚房家具要等半年以上才能送上門嗎？科學家預測，時至2035年夏季，北極可能完全沒有海冰，這表示未來可能出現更快的航運路線，重塑全球航運版圖。

去年夏季領導美國海岸防衛隊最大破冰艦「希利號」(HEALY)經北極往返阿拉斯加和加拿大的艦長波達(Kenneth Boda)表示，「北極圈內通常非常寒冷，陽光露臉的日子極為罕見。」

不過，科學家預測，2035年夏季，北極航道可能完全沒有海冰，這雖然對航運業者而言是好消息，卻讓北極圈居民不寒而慄。

伊努特極地會議(Inuit Circumpolar Conference)主席達利·桑波·多羅夫(Dalee Sambo Dorough)說：「僅因無冰而可安全通過平靜(北極)海域的想法非常恐怖。」

全球兩大貨櫃海運業者馬士基(Maersk)和地中海航運公司(MSC)已引述環境惡化、天氣難測等因素，表態不會航行北極航線 。

其他航運業者則認為，北極航線有助改善全球環境，因為航程縮短，船隻的碳排放量也會減少。

北美和北極防務與安全網路(North American and Arctic Defense and Security Network)研究員伽布艾拉‧格里修斯(Gabriella Gricius)說：「這真的是個問題，攸關節省航運時間與金錢，以及難料的航道狀況。」

全球暖化導致北極海冰加速融化，俄羅斯和中國正在歐亞大陸擴增海運基礎設施；此外，蘇伊士運河 (Suez Canal)去年因為長榮貨船擱淺導致塞港多日，開拓北極航線的討論再起。

中國宣稱，行駛北極航線(Northern Sea Route)的海運時間，會比行經蘇伊士運河減少近20天。

從北極通行並不容易，就算海冰大量融化，極地天氣仍難以預料；開拓北極航線可能嘉惠貨運業者，但也可能對北極生態環境構成威脅。