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難民申請庇護 改由移民官定奪 白宮新規 可望時程縮短

記者張聲肇／綜合報導
拜登政府24日發布新規定，南部邊境處理難民申請的官員即可定奪，不必等移民法官裁決，且時間縮為數月。圖為一群移民準備從邊界進入美國申請庇護。(美聯社)
拜登政府24日發布新規定，南部邊境處理難民申請的官員即可定奪，不必等移民法官裁決，且時間縮為數月。圖為一群移民準備從邊界進入美國申請庇護。(美聯社)

拜登政府24日發布新規定，南部邊境處理難民申請的官員即可定奪，不必等移民法官裁決，且時間縮為數月，不再經年。

目前美墨邊境的移民官只能初步篩選庇護申請案，或填具人道救援表格，決定難民身分，須經移民法院裁定。

這項改變影響深遠，聯邦官員說，只能「循序漸進」實施，且不增加政府的財政負荷。新規定下周在聯邦法規彙編公布後60天，開始生效。

拜登政府去年預估，如果每年要處理7.5萬難民申請案，須增聘800多名專案官員，現在既然決定不加人也不新增預算，每年能處理多少庇護案，有待觀察。

根據聯合國難民總署，美國自2017年起，是全世界難民最嚮往的國家，也因此替移民法庭增加了極大的負荷。到目前為止，積案多達170萬。

管轄移民局的國土安全部長梅奧卡斯說，目前處理邊境難民申請案的制度，早就該修訂了。

司法部長加蘭德說，新的處理程序，可減輕移民法院的負擔。移民法院歸司法部管。不在押的難民申請人，平均要等幾乎四年，才能獲知是否完成批駁。

加蘭德說，新規定將提升處理效率，確保庇護申請案獲得公平、快速且合乎程序的處理。

新規定生效後，官員大概在90天內，就可完成批駁；上訴案將轉給移民法庭裁決，移民法官也應在90天內裁定。因為難民處理官已呈具完整檔案，移民法官能夠較以往快速審決。

提倡移民權的人讚揚新辦法，說逃離迫害的人，不必再苦等數年，才能獲得美國的庇護或其他支助，但也有人擔心，沒有律師的專業協助，要難民匆匆走完複雜的移民程序，不無欠缺公平之虞。

移民局 庇護 美墨邊境

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