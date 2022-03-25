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「假研究之名 招募美專家」 中國雇員簽證詐欺案 1華人罪成

記者張心／紐約報導

2019年被聯邦司法部刑事指控的新澤西州居民柳忠三，23日被紐約南區聯邦法院以簽證詐欺定罪，將於7月11日宣布量刑，最高將面臨五年監禁；柳忠三曾是「中國國際人事交流協會」(CAIEP)駐紐約負責人，涉嫌「假研究之名」為在美招募學者赴中國工作的兩名中國政府雇員申請訪問學者(J-1)簽證，於2019年9月被捕。

司法部表示，「證據顯示，59歲的新澤西李堡市(Fort Lee)居民柳忠三，曾在2017年至2019年9月，為中國政府雇員騙取美國政府的訪問學者簽證，使他們能在美國為中國進行非法工作，並隱瞞美國和相關機構。」

法院文件將柳忠三任職的CAIEP定性為中國政府的一個機構，以中國利益為出發點從事人才招募工作，包括招聘美國科學家、學者、工程師和其他專家到中國工作。

「柳忠三在2018年4月，為梁曉(Liang Xiao，音譯)申請並獲得了J-1簽證，抵美後前往簽證批准的喬治亞州一所大學報到，獲得當地的駕駛執照，即使梁曉受審時表示在大學從事研究，但證據顯示她實際是為CAIEP工作。」司法部文件指出，柳忠三將梁曉在CAIEP的工資，偽造為研究學者的生活費用補貼。

此外，司法部表示，柳忠三試圖為另一名中國政府雇員孫麗(Sun Li，音譯)申請J-1簽證，為此聯繫了多所美國大學的負責人，以便獲取大學邀請，使孫麗順利來美，但實際上是希望其為CAIEP全職工作。

聯邦調查局(FBI)、國務院、國土安全部、國土安全調查局、國家安全司反間諜和出口管制科等共同參與調查；紐約南區聯邦法院審理此案，訂於7月11日宣判。

柳忠三被紐約時報稱為「在美中關係緊張時期被捕」；華盛頓郵報也披露，波士頓麻州大學是涉案的七所美國大學之一，其涉案者為前孔子學院院長孫栢鳳，案發後已被停職，法院文件表示，其曾對柳忠三表示，「取得簽證對我們來說很容易，我們並不在乎他是否真的在這裡」。

簽證 司法部 新澤西州

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