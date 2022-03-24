奧州6高中女生車禍喪命 警方懷疑超載且未繫安全帶

22日下午一輛載有六名高中女生的轎車(圖)，於奧克拉荷馬州公路上與一輛卡車相撞，六名女學生全部死亡。(美聯社)

奧克拉荷馬州 高速公路警察 局(Oklahoma Highway Patrol)22日表示，當地時間22日下午12時30分左右，一輛載有六名不到20歲的高中女生的轎車，於奧克拉荷馬市西南方100哩的強斯頓郡(Johnston)提修明戈鎮(Tishomingo)的377號公路上，與一輛卡車相撞，轎車上六名學生全部死亡。

高速公路警察局發言人莎拉．史都華(Sarah Stewart)表示，初步判定事發當下六名女學生的座車超載，且乘客未繫安全帶，但沒有進一步透露年紀與具體身分；本案承辦員警雪爾比．漢弗萊(Shelby Humphrey)則說，事發地點是一個90度大轉彎，初步調查結果顯示兩輛車相撞時，女學生駕駛的車輛正在右轉；至於卡車司機，目前為止未能確認其傷勢，車禍 原因也還在調查中。

六名女學生車禍身亡的消息傳回學校，提修明戈公校學區督學鮑比．維特曼(Bobby Waitman)在臉書上發文表示學校與整個社區因此次車禍「蒙受巨大損失」；她說：「這起車禍令人心碎，所有同仁和同學都與死者家屬一同哀悼；我們很在乎學區裡的每一位學生，將和社區成員共同面對、接受這起不幸的意外；接下來會向所有同學提供心理諮商，希望協助學生維持情緒穩定。」

車禍造成六名未成年少女全部死亡的消息也震驚州政府，共和黨籍奧克拉荷馬州州長史提特(Kevin Stitt)發表聲明說：「對於奧克拉荷馬州而言，這是令人悲痛欲絕的一天，我和內人都在為不幸過世的女孩們哀悼，也為他們的家人祈禱，希望死者安息、生者也可以走出悲痛。」

提修明戈鎮是個位於奧克拉荷馬州與德州邊境附近的3000人小鎮，距離達拉斯(Dallas)約120哩，居民主要務農維生。