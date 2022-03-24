華盛頓州警跪壓非裔致死 郡政府400萬與受害人家屬和解

非裔男子埃利斯2020年3月被華盛頓州警察「跪頸」致死，法醫認定死因為謀殺。埃利斯家人最近與身為被告之一的郡政府達成400萬元和解協議。圖為埃利斯的姊妹回答記者問題。(美聯社)

2020年3月3日，時年33歲的非裔男子埃利斯(Manuel Ellis)被華盛頓州警察 「跪壓」致死，法醫解剖後認定埃利斯的死因為謀殺，鑑定是受到壓迫才導致缺氧，家屬就此案對兩個政府機關提出民事賠償訴訟及刑事究責；律師表示，埃利斯家人與身為被告之一的郡政府達成400萬元和解協議，正等候皮爾斯郡(Pierce)郡議會審議。

根據案發地點附近住家監視器，本案與佛洛伊德 案(George Floyd)多有雷同，埃利斯死前的最後一句也是「我不能呼吸！」卻被警察大聲吆喝：「閉嘴！」錄下畫面的證人也表示：「埃利斯根本沒有反抗。」

然而，涉案員警伯班克(Christopher Burbank)和柯林斯(Matthew Collins)的報告指出，他們當天看到埃利斯試圖在紅燈時闖進一輛有人的車內，並稱是埃利斯主動出手攻擊警察。

但現場兩名目擊證人卻提供另一種說法，稱是警方主動攻擊，還將埃利斯壓制在地，甚至還有一名亞裔 警察瑞金(Timothy Rankine)將腳跪壓在埃利斯的肩膀和背上，過程中埃利斯多次求饒並表示「不能呼吸」。

目擊者並指稱事發當天埃利斯遭到警方電擊、上銬和綑綁，而且還被蓋上一只頭套；法醫解剖後認定埃利斯的死因為謀殺，並稱埃利斯是受到壓迫才導致心臟擴大而死亡。

現場目擊者的證詞獲檢方採信，承辦檢察官埃克斯(Patty Eakes)以一級過失致死罪起訴瑞金，另外兩名涉案的白人警察則被控二級謀殺。

經過將近兩年的協商，郡政府最終同意以400萬元達成民事和解；埃利斯家屬的律師艾瑞克森(Matthew Ericksen Sr.)說：「我們很高興最終總算與郡政府達成和解協議，家屬與郡政府從此也算是有了互信的基礎；埃利斯的家人們與整個社區可以在這份和解的基礎上，繼續自己的生活。」