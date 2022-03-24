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龍捲風重創四州滿目瘡痍 路州派國民兵救災 州長紛宣布緊急狀態

編譯孫梁╱綜合23日電
志工走過路易斯安納州被毀的房屋廢墟。(美聯社)
志工走過路易斯安納州被毀的房屋廢墟。(美聯社)

大面積的龍捲風22日夜猛烈襲擊並重創路易斯安納州、德州、阿拉巴馬和密西西比州，災區滿目痍瘡，路州派出國民兵救災，州長愛德華茲(John Edwards)宣布緊急狀態；德州州長艾伯特(Greg Abbott)宣布16個郡遭到風災，路州和德州各有一人喪命；阿州許多房屋在暴雨中倒塌，密州數十座房屋被毀；路州Arabi鎮的一棟房屋被捲起30呎高再落到地面，一家三口受傷但奇蹟般生還。

路州國民兵和急救人員在紐奧良地區挨家挨戶檢查，當地一名25歲男性死者的身上多處遭到鈍器撞擊。

路易斯安納州居民邦妮．諾利斯於龍捲風襲擊時躲在家中逃過一死，但住家完全被摧毀。(...
路易斯安納州居民邦妮．諾利斯於龍捲風襲擊時躲在家中逃過一死，但住家完全被摧毀。(美聯社)

愛德華茲州長乘直升機視察災區後來到Arabi鎮，慰問在房屋廢墟中尋找物品的災民，說「毀滅性的破壞令人悲傷，但好在大多數鄰居都在，並且互相幫助。」

一個婦女站在沒有屋頂的房屋前告訴州長，她一 家三口趴在廁所才躲過一劫，「我和一歲的兒子剛趴下，丈夫就撲在我們的身上，護住了兒子。情景很恐怖。」

紐奧良市長說，當地沒有傷亡和重大財產損失，但龍捲風橫掃紐奧良東部的Arabi和Lacombe兩個鎮。

Arabi鎮的房屋被毀，電線桿倒塌，電線和樹枝上掛著零散的破碎物，救護人員凌晨時分摸黑在瓦礫一片的社區路上緩慢前行，檢查風災損失。

在大片倒塌的房子中，一棟房屋的牆上掛著電視機，女屋主說，她花了一年才找到這座房子，是她的理想住所，現在卻成了這樣。

國家氣象局表示，Arabi鎮的毀滅性破壞至少是時速158至206哩的三級颶風造成的，而Lacombe鎮的龍捲風是時速90哩的一級颶風。

Arabi鎮女子卡斯特拉諾斯(Dea Castellanos)說，黑暗中她在廳裡聽到屋外的風雨聲，有肌肉萎縮症的女兒在另一個房間，一會她覺得房子開始旋轉，她被甩到了臥室。

這棟一層的房屋被風捲起離地30呎，然後砸在街道中間；卡斯特拉諾斯受訪時說，一切都變得模糊不清。

鄰居見到兩個人從街道中央的房子裡爬出和呼喊救命，說他們的女兒仍在裡面喊媽媽。一個鄰居打911電話，說「兩個人是尖叫，妻子更是歇斯底里。」其他鄰居將女兒從屋子裡救出，三人的身上都有創傷。消防員很快趕到，將女兒裹上毛毯送上救護車，在醫院連夜動手術後，現在傷勢穩定。

德州一名14歲少年站在自己的臥室審視龍捲風造成的損壞。(美聯社)
德州一名14歲少年站在自己的臥室審視龍捲風造成的損壞。(美聯社)

德州 龍捲風 國民兵

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