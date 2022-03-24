跨性別學生禁止參加女子組體育競賽 猶他州長否決法案
猶他州州長考克斯(Spencer Cox)22日否決州議會通過禁止跨性別學生參加女子組體育競賽的法案，使其成為繼印第安納州共和黨籍州長霍科姆(Eric Holcomb)後，本周第二位否決類似法案的共和黨籍州長。
共和黨多數的州議會獲悉州長否決後，隨即召開反否決議程，並指出他們有足夠票數能夠「否決州長的否決」，預期跨性別學生參賽禁令仍將生效；共和黨籍州參議會議長亞當斯(Stuart Adams)說：「可以理解由於選舉將近，州長有一些其他考量；然而『什麼都不做』對女性權利而言是一種退步，我們有必要找出公平的方法，讓現在及未來的女子體育競賽保持公平競爭。」
考克斯州長則表示，他否決這項議案是出於對跨性別學生的憐憫與同情；他在寫給州議會解釋為何自己否決這部法案的信中說：「有太多事情我還無法全盤理解，而科學的結果似乎也有矛盾之處，所以當出現疑慮時，我傾向表達善意、憐憫和同情；現在跨性別青少年的自殺率很高，這都是由於社會對這個群體的排擠。」
支持州長否決法案的維權團體則認為，由於跨性別選手所占運動員比例極低，因此即便州議會禁止「她們」參加女子體育賽事，也不會造成多大的「實體影響」；然而，這部法案卻會傳遞「跨性別者不屬於美國學校文化組成一部分」的訊息，必使跨性別學生心理健康受創。
一位不具名的13歲跨性別孩子的母親，難掩對州議會通過法這部法案的失望；她說：「我認為這些議員仍然不明白『禁止跨性別學生參加體育賽事』究竟意味著什麼，他們根本不懂我的孩子需要經歷多大的困難才能走到今天這一步，讓她好好參加體育比賽真的有這麼難嗎？」
據統計，目前全國共有11個州通過此等法案，包括阿拉巴馬、阿肯色、佛羅里達、愛達荷、愛阿華、密西西比、蒙大拿、南達科他、田納西、德州和西維吉尼亞州，另外還有約12個州正在考慮通過類似立法。
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