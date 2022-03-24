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跨性別學生禁止參加女子組體育競賽 猶他州長否決法案

編譯柯立偉／綜合23日電
猶他州共和黨籍州長考克斯否決禁止跨性別學生參加女子組體育競賽的法案。(美聯社)
猶他州共和黨籍州長考克斯否決禁止跨性別學生參加女子組體育競賽的法案。(美聯社)

猶他州州長考克斯(Spencer Cox)22日否決州議會通過禁止跨性別學生參加女子組體育競賽的法案，使其成為繼印第安納州共和黨籍州長霍科姆(Eric Holcomb)後，本周第二位否決類似法案的共和黨籍州長。

共和黨多數的州議會獲悉州長否決後，隨即召開反否決議程，並指出他們有足夠票數能夠「否決州長的否決」，預期跨性別學生參賽禁令仍將生效；共和黨籍州參議會議長亞當斯(Stuart Adams)說：「可以理解由於選舉將近，州長有一些其他考量；然而『什麼都不做』對女性權利而言是一種退步，我們有必要找出公平的方法，讓現在及未來的女子體育競賽保持公平競爭。」

考克斯州長則表示，他否決這項議案是出於對跨性別學生的憐憫與同情；他在寫給州議會解釋為何自己否決這部法案的信中說：「有太多事情我還無法全盤理解，而科學的結果似乎也有矛盾之處，所以當出現疑慮時，我傾向表達善意、憐憫和同情；現在跨性別青少年的自殺率很高，這都是由於社會對這個群體的排擠。」

支持州長否決法案的維權團體則認為，由於跨性別選手所占運動員比例極低，因此即便州議會禁止「她們」參加女子體育賽事，也不會造成多大的「實體影響」；然而，這部法案卻會傳遞「跨性別者不屬於美國學校文化組成一部分」的訊息，必使跨性別學生心理健康受創。

一位不具名的13歲跨性別孩子的母親，難掩對州議會通過法這部法案的失望；她說：「我認為這些議員仍然不明白『禁止跨性別學生參加體育賽事』究竟意味著什麼，他們根本不懂我的孩子需要經歷多大的困難才能走到今天這一步，讓她好好參加體育比賽真的有這麼難嗎？」

據統計，目前全國共有11個州通過此等法案，包括阿拉巴馬、阿肯色、佛羅里達、愛達荷、愛阿華、密西西比、蒙大拿、南達科他、田納西、德州和西維吉尼亞州，另外還有約12個州正在考慮通過類似立法。

跨性別 共和黨 西維吉尼亞州

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