愛州禁止懷孕逾6周墮胎 醫師若做手術要挨告

愛達荷州長利妥(圖)23日簽署墮胎法，禁止懷孕六周以上墮胎。(美聯社)

愛達荷州長利妥(Brad Little)23日簽署以德州為藍本的墮胎 法，禁止懷孕六周以上女性墮胎，醫師若做此手術 ，可能被告；該法允許人民告醫師，目的是繞過這條法律的憲法爭議，提高執法效率。

愛州醫師若替胎兒已有心跳的女性做墮胎手術，孕婦家屬可以提告；州長利妥深知，愛州的墮胎法有違憲之虞，但仍選擇站在「保護未出生嬰兒生命」的州民這邊。

同時，他也明白，墮胎法中允許人民對醫師提出民事訴訟的條款，很快就會被證明「不合憲法，也不明智。」

這條法律州長簽署實施30天後即生效，預料30天內會有人提出法律挑戰；反對立法者說，禁止墮胎的法律本就違憲，禁止懷孕六個禮拜以上的墮胎，更不合理，因為一般人這段期間，還不知道自己已經懷孕。

要測知六周胚胎「心跳」，需高科技才辦得到，因此時心臟尚未形成，一般都要懷孕八周才把胚胎稱為胎兒，而心臟則要懷孕九到12周之間，才開始形成。

愛州的法律准許被墮「胎兒」的父親、祖父母外祖父母、兄弟姊妹、叔伯舅舅和姑姑阿姨在墮胎四年之內，對墮胎醫師護士等提出訴訟，最低可求償2萬元。強姦犯不准提告，但其親屬則可。

該州民主黨眾議員妮可綺雅(Lauren Necochea)說，這條法律的「義務員警」條款荒謬絕倫，衝擊極其「殘忍」，整條法律根本就違憲。

計畫生育 組織表示，將盡全力挑戰本法，以「恢復愛州人的墮胎權。」