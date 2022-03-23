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豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

記者胡玉立／綜合報導
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特，向慈善房屋組織國際仁人家園及其84家美國附屬機構捐出4億3600萬元。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特，向慈善房屋組織國際仁人家園及其84家美國附屬機構捐出4億3600萬元。(美聯社)

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特(MacKenzie Scott)向慈善房屋組織國際仁人家園(Habitat for Humanity International)及其84家美國附屬機構捐出4億3600萬元。這是這位女慈善家自2019年承諾捐出大部分財富以來，對外披露的最大筆捐款。

圖為國際仁人家園志工在納許維爾工作。(美聯社)
圖為國際仁人家園志工在納許維爾工作。(美聯社)

國際仁人家園執行長雷克福德(Jonathan Reckford)22日表示：「住房負擔能力處於當代最糟時期，我們非常高興收到這份贈禮。」 他的團隊收到史考特及其丈夫朱伊特(Dan Jewett)捐贈2500萬元，剩下的4億1100萬元分配給仁人家園美國分支機構。國際仁人家園2020財年獲得3億2500萬元捐款，史考特的捐款占近8%。

雷克福德表示，仁人家園將利用史考特捐贈的不設限資金，增加供應平價住房，特別是在有色人種社區。仁人家園大多數在美分支機構在社區開展項目，國際仁人家園集團則專注在擴大宣傳和努力為勞工階級家庭建造家園。

據「富比世」(Forbes)報導，作家兼慈善家史考特身價約480億元，她已簽署「樂施誓約」 (The Giving Pledge)，許多億萬富翁均透過該誓言承諾捐出一半以上財富。史考特與全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)2019年離婚後，捐款已逾80億元。據她與貝佐斯的離婚協議，她獲得亞馬遜4%股份。

為減少外界關注，史考特去年12月起不再宣布捐出多少錢或捐給誰，寧願由受助者宣布所獲贈禮。美國男孩女孩俱樂部(Boys & Girls Clubs of America)上周宣布，該組織和62個地方男孩女孩俱樂部獲史考特捐款2億8100萬元。總部位於紐約幫助更生者重新進入社會的財富協會(The Fortune Society)21日宣布，收到史考特捐款1000萬元。

史考特曾在博客表示，2021年上半年她和朱伊特捐了27億元給「在被忽視領域工作且強調平權的非營利團隊」。

貝佐斯 亞馬遜 富比世

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