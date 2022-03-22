中國東航空難 讓美國波音再陷危機 監管機關恐重新審查

圖為中國東方航空公司的一架飛機降落在北京首都國際機場。（歐新社）

中國東方航空一架載有超過130人的波音737-800 NG客機失事墜毀廣西，讓美國飛機製造商波音（Boeing）再度陷入危機，遭監管機關重新審查的可能性大增。

「紐約時報」報導，波音今天表示，已與東方航空及美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）取得聯繫。以運安會為首的美方正協助中國調查這起墜機 事件。

運安會說，已指派一名資深調查員做為代表參與調查，失事班機的發動機製造商波音和美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）則將貢獻相關技術專長。波音也表示，他們的技術專家「已準備好要協助」中國民用航空局。

調查人員可能需要花上數週、甚至數月時間，才能釐清東航 客機墜毀的原因，接踵而來的調查恐讓波音面臨沉重壓力。波音最近才剛走出單走道737 MAX較新型客機近年惹出的麻煩，而雙走道787夢幻客機（Dreamliner）的生產與交機長期以來都有延誤狀況。

金融分析公司Melius Research常務董事史賓加恩（Rob Spingarn）說：「我認為，了解這起單一事件的事發原因非常重要，因為這其中存在可信度問題，我認為投資 界某種程度上會暫停對波音的投資，直到有關失事原因的資訊出爐為止。」

最近幾十年來，數以千計737-800 NG客機安全地穿梭於世界各地，許多產業分析師和專家不願妄下結論，稱這起墜機事件是機體設計存在根本上的缺陷，但波音股價今天仍下跌3.6%，東航股價在香港股市收盤時下跌了6.5%。

去年波音飛機的淨訂單達535架，是2018年來銷售成績最好的一年。但波音遭遇挫折不斷，其中包括在2021年最後3個月，因為787夢幻客機延誤交機而產生的35億美元費用，讓他們這一季虧損了42億美元。

除了面對兩大旗艦機737 Max與787夢幻客機帶來的挫折，波音也不得不面對整個航空業因COVID-19出現放緩的情況。在航空旅行緩步恢復到2019年水準的情況下，航空公司紛紛削減採購新飛機的計畫。

波音近期碰上的麻煩始於737 Max，先是一架737型客機2018年底墜毀在印尼，2019年3月又有一架在衣索比亞失事，讓公司飽受批評。兩架失事班機共搭載346人，無一生還，在第2起空難事故發生後，737 Max在全球遭到禁飛。

這兩起悲劇引來監管機關責難、多起訴訟和數以十億計美元罰款，讓波音必須尋求和解，也丟了許多訂單。美國2020年底允許737 Max復飛，但要求波音對飛機做出一些改進。

產業分析師認為，中國將在未來幾個月讓737 Max重返天際，但他們也說，737 Max復飛可能與這次737-800 NG墜機事件糾結在一起，因為中國政府官員在調查這起墜機時，可能會對是否讓737 Max復飛產生疑慮。