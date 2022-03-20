傑克森尋求支持大法官提名 全力逐一拜會兩黨參議員

拜登總統的最高法院大法官提名人凱坦吉‧傑克森，近來逐一拜會各參議員，尋求支持，參院21日開始舉行她的提名聽證會。(美聯社)

拜登總統的最高法院大法官提名 人──現年51歲的聯邦法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)在前阿拉巴馬州參議員 瓊斯(Doug Jones)指導下，正逐一拜會兩黨參議員，為21日開始的參院提名確認聽證會做準備。

自拜登2月25日宣布傑克森為提名人選以來，她一直在進行魅力攻勢，盡量趕在提名聽證會前，與100位參議員一對一會面。這三個星期，傑克森已會見兩黨共44位參議員，其中包括所有22位參院司法委員會成員。若傑克遜獲參院確認，將是最高法院232多年來第一位非裔女性大法官。

拜登總統的最高法院大法官提名人凱坦吉‧傑克森(左)，近日在前阿拉巴馬州參議員瓊斯(右)引導下，逐一拜會兩黨參議員。(Getty Images)

為協助被提名人順利通過耗時又艱苦的提名過程，總統均會組建顧問團協助，也會找來經驗豐富的華府人士，扮演「教練、知己、府會聯絡人、交通警察和策士」等多重角色。白宮法律顧問雷姆斯(Dana Remus)表示，瓊斯是律師，在他參議院短暫任期內，與兩黨建立了良好關係，是「完美的選擇」。

瓊斯與傑克森和白宮隨行人員逐一走訪參議員辦公室後，瓊斯17日發表聲明指出，「這些都是引人入勝且相互尊重的討論，充分展示了傑克森非凡的資歷、經驗、智慧和性格。」

至於幾十年來大法官提名人在徵詢各方建議時，會聽到哪些標準指南？「保持微笑、別說太多、避開新聞媒體」，絕對是其中三大。

共和黨人科羅洛戈斯(Tom Korologos)說，「教導傑出大法官提名人在確認聽證會上如何表現，是一門神秘的藝術；畢竟，其中有些參議員可能不喜歡你。」他說，他幾十年來進出聯邦政府，對包括最高法院在內的數百名行政司法部門職位提名人的建議是：「別擋路，準時，閉嘴」。

科羅洛戈斯曾是引導大法官倫奎斯特(William H. Rehnquist，已故)和大法官史卡利亞(Antonin Scalia)進行確認的重要角色。但他在1987年指導聯邦法官博克(Robert Bork，已故) 時，未能成功，參院最後否決了博克的大法官提名。

曾指導薩多馬友(Sonia Sotomayor)大法官的資深民主黨策士庫特(Stephanie Cutter)則表示，大法官提名人應拒絕採訪請求，避免說出任何可能被斷章取義、衍生問題、甚至危及提名的談話內容。更何況，被提名人的司法意見、著作和演講，已為對手提供大量素材，「你不會想再添加任何新東西，」庫特說。