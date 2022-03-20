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國會眾院通過 禁止歧視非裔髮型 反對派嗆毫無意義

編譯林梅婕／綜合19日電
國會眾院18日表決通過法案，要求社會、學校和工作場合禁止歧視非裔人士常見的髮型如爆炸頭、粟米頭或螺旋捲髮。圖為一名非裔顧客在堪薩斯州一家髮廊內編織頭髮。(美聯社)
國會眾院18日表決通過法案，要求社會、學校和工作場合禁止歧視非裔人士常見的髮型如爆炸頭、粟米頭或螺旋捲髮。圖為一名非裔顧客在堪薩斯州一家髮廊內編織頭髮。(美聯社)

國會眾院18日表決通過一項法案，要求社會、學校和工作場合禁止歧視非裔人士常見的髮型如爆炸頭(Afro)、粟米頭或螺旋捲髮，並將其明確列為聯邦政府保障的公民權利法。

「社會上有些人會覺得，因為你的頭髮都纏在一起、綁很多辮子、打很多結、或不是直的金髮或棕髮，所以你可能沒辦法做某些事，」發起此案的民主黨聯邦眾議員柯爾曼(Bonnie Watson Coleman，新澤西州)說：「這樣說來，這就是歧視。」

眾院以235票比189票通過「皇冠法案」(Crown Act)，隨後將進入參院審議和表決；雖說仍有變數，不過拜登總統已表示會簽署法案支持。

眾院共14名共和黨議員投下反對票，稱這個法案毫無必要，擾亂真正重要的事，而且已經有一些聯邦法律專門保障民眾受到髮型歧視。聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)就說：「民主黨只在乎這種事，我們經過14個月的混亂，結果他們弄了個關於頭髮的法案。」

民主黨四人幫成員之一伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar，明尼蘇達州)形容這些反對的共和黨人「令人相當灰心」，她說：「這些反對者大多都是男性，而且又是白人，他們從未遭遇過這樣的歧視，他們無法體會、也沒資格發表意見，而是應該讓有做研究、以及有過這些遭遇的議員們決定。」

支持者引用一項潔膚品牌Dove在2019年的研究，指辦公室或從事銷售工作的非裔女性中，有五分之一的人表示她們被迫改變髮型；該研究也顯示，非裔學生因服裝儀容或髮型等因素違規被停學的機率，遠比其他族群還高。

歧視 眾院 民主黨

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