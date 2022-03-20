持中資股票賺數百萬？俄州2準參選人爭辯 險大打出手

俄州共和黨兩名「準參選人」曼德爾(右)與吉彭斯(左)，兩人在18日上的政見辯論會爭的面紅耳赤，差點大打出手。(Getty Images)

共和黨籍俄亥俄州 聯邦參議員波特曼(Rob Portman)1月表示不再尋求連任，引起黨內有意參選之人競相角逐；18日晚間民調最高的兩位「準參選人」曼德爾(Josh Mandel)與吉彭斯(Mike Gibbons)就在政見辯論會上針鋒相對，甚至為了手上究竟是否持有中資石油 公司股票 的問題，差點大打出手。

現年44歲、曾派駐伊拉克、任俄亥俄州州眾議會議員、俄亥俄州財政廳長的曼德爾，批評69歲、商人出身的吉彭斯手中持有上海申達股份有限公司及中國石油天然氣集團兩間公司為數不少的股票，並靠著這幾支股票大賺數百萬元；對此吉彭斯極力否認，還說：「如果我曾經買過這兩間公司的股票就好了，那我就賺了好幾百萬。」

吉彭斯接著從曼德爾的軍事經歷大肆攻擊，稱他「未曾在私部門上過班」，因此「不明白私營部門的運作模式」；他說：「這小子什麼都不懂」。曼德爾顯然對吉彭斯的「評價」相當光火，站起身來逕直往吉彭斯方向走去，神情嚴肅地向吉彭斯表示：「我做過！我在伊拉克服過役，別說我什麼都不懂。」

政策辯論結束後，吉彭斯競選團隊針對曼德爾的表現發表聲明，批評他是個只為選舉存在的機器，而非一個活生生的人；聲明中說：「曼德爾只是一個為競選而存在的人，沒有一個美國人所自豪的氣質、經驗與毅力，經此一次辦辯論，選民更可看清曼德爾準備不周的事實，這一切都將反映在5月3日的選舉中。」

曼德爾和吉彭斯兩人是目前黨內民調最高者，但兩人都有過引起爭議的言行，如曼德爾曾把穆斯林與恐怖分子畫上等號，還稱「政教分離」是錯誤的政策，應關閉所有公立學校由教會主導教育；而吉彭斯則是為競選參議員花了超過1200萬元，選舉支出超過其他參選人的總和，引起非議。