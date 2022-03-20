嘲笑新冠「啤酒病毒」 88歲國會議員唐揚飛行途中過世

國會最資深、連任25任的阿拉斯加州共和黨國會眾議員唐揚18日在返回阿拉斯加途中，突然在機上過世，享年88歲。(美聯社)

國會最資深、連任25任的阿拉斯加州共和黨 國會議員唐揚(Don Young)，18日在返回阿拉斯加途中，於飛機上過世，享年88歲。

唐揚是在搭乘從洛杉磯飛往西雅圖的航班上失去知覺後，未再醒來。去年他已申請參加今年11月大選。他的辦公室在宣布唐揚過世的聲明中指出，唐揚1973年首次當選國會議員，是任職時間最長的現任議員，「唐揚的國家戰士風範永存，他的良善和榮譽也將長在。我們會非常想念他。」

唐揚1933年生於加州，1959年在阿拉斯加建州後不久移居阿拉斯加。生前是眾議院院長(象徵性職位)，阿拉斯加州唯一國會眾議員 ，最資深聯邦眾議員，也是最資深的共和黨籍聯邦眾議員。

阿拉斯加是美國面積最大但人口最少的州之一，唐揚以爭取數十億元聯邦資金投入阿拉斯加聞名。他生前曾嘲笑COVID-19是「啤酒病毒」，2020年底曾確診染疫。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)聲明表示，「聽到唐揚去世消息，我非常難過；他是阿拉斯加的熱情擁護者，也是一位導師，對國會制度的知識比我認識的任何人都多。」

阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)表示，「阿拉斯加人對此消息深感震驚和悲傷。我們失去了一個我們深愛的巨人，他一直把阿拉斯加放在心上。」

眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，「唐揚是個巨人，心像國會大廈一樣大，精神像阿拉斯加的狂野一樣強。他是國會歷史上任職時間最長的共和黨人，曾與十位總統和九位議長共事。他是多個委員會主席、眾議院院長，也是我們所有人的導師。沒有人比唐揚更努力地為其州和州民工作。」

明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯(Dean Phillips)推文表示，「他為阿拉斯加強烈獨力發聲，他獨特的機智和品格，將被人們懷念。」

阿拉斯加州長鄧利維(Mike Dunleavy)表示，「唐揚多年來一直是我的好友和同事。聽到這麼了不起的人物去世，我深感悲痛，他在許多方面讓阿拉斯加成為今天這般偉大。」

安克拉治市長布朗森(Dave Bronson)表示，「過去49年來，唐揚為阿拉斯加的不懈努力，對好幾代人產生了巨大影響。 」

唐揚過世後，共和黨籍的肯塔基州國會議員羅傑斯(Hal Rogers)接任眾議院院長，羅傑斯於1981年當選國會議員。