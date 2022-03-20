我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

嘲笑新冠「啤酒病毒」 88歲國會議員唐揚飛行途中過世

記者胡玉立／綜合報導
國會最資深、連任25任的阿拉斯加州共和黨國會眾議員唐揚18日在返回阿拉斯加途中，突然在機上過世，享年88歲。(美聯社)
國會最資深、連任25任的阿拉斯加州共和黨國會眾議員唐揚18日在返回阿拉斯加途中，突然在機上過世，享年88歲。(美聯社)

國會最資深、連任25任的阿拉斯加州共和黨國會議員唐揚(Don Young)，18日在返回阿拉斯加途中，於飛機上過世，享年88歲。

唐揚是在搭乘從洛杉磯飛往西雅圖的航班上失去知覺後，未再醒來。去年他已申請參加今年11月大選。他的辦公室在宣布唐揚過世的聲明中指出，唐揚1973年首次當選國會議員，是任職時間最長的現任議員，「唐揚的國家戰士風範永存，他的良善和榮譽也將長在。我們會非常想念他。」

唐揚1933年生於加州，1959年在阿拉斯加建州後不久移居阿拉斯加。生前是眾議院院長(象徵性職位)，阿拉斯加州唯一國會眾議員，最資深聯邦眾議員，也是最資深的共和黨籍聯邦眾議員。

阿拉斯加是美國面積最大但人口最少的州之一，唐揚以爭取數十億元聯邦資金投入阿拉斯加聞名。他生前曾嘲笑COVID-19是「啤酒病毒」，2020年底曾確診染疫。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)聲明表示，「聽到唐揚去世消息，我非常難過；他是阿拉斯加的熱情擁護者，也是一位導師，對國會制度的知識比我認識的任何人都多。」

阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)表示，「阿拉斯加人對此消息深感震驚和悲傷。我們失去了一個我們深愛的巨人，他一直把阿拉斯加放在心上。」

眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，「唐揚是個巨人，心像國會大廈一樣大，精神像阿拉斯加的狂野一樣強。他是國會歷史上任職時間最長的共和黨人，曾與十位總統和九位議長共事。他是多個委員會主席、眾議院院長，也是我們所有人的導師。沒有人比唐揚更努力地為其州和州民工作。」

明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯(Dean Phillips)推文表示，「他為阿拉斯加強烈獨力發聲，他獨特的機智和品格，將被人們懷念。」

阿拉斯加州長鄧利維(Mike Dunleavy)表示，「唐揚多年來一直是我的好友和同事。聽到這麼了不起的人物去世，我深感悲痛，他在許多方面讓阿拉斯加成為今天這般偉大。」

安克拉治市長布朗森(Dave Bronson)表示，「過去49年來，唐揚為阿拉斯加的不懈努力，對好幾代人產生了巨大影響。 」

唐揚過世後，共和黨籍的肯塔基州國會議員羅傑斯(Hal Rogers)接任眾議院院長，羅傑斯於1981年當選國會議員。

國會最資深、連任25任的阿拉斯加州共和黨國會眾議員唐揚18日在返回阿拉斯加途中，...
國會最資深、連任25任的阿拉斯加州共和黨國會眾議員唐揚18日在返回阿拉斯加途中，突然在機上過世，享年88歲。(美聯社)

阿拉斯加州 共和黨 眾議員

上一則

持中資股票賺數百萬？俄州2準參選人爭辯 險大打出手

下一則

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

延伸閱讀

共和黨眾議員唐揚飛機上失去意識 享壽88歲

共和黨眾議員唐揚飛機上失去意識 享壽88歲
灣區獲億元聯邦撥款 投注120項計畫

灣區獲億元聯邦撥款 投注120項計畫
史島共和黨市議員 讚亞當斯改善治安

史島共和黨市議員 讚亞當斯改善治安
港府控危害國安 英人權組織「香港觀察」被要求關網

港府控危害國安 英人權組織「香港觀察」被要求關網

熱門新聞

圖為位於西雅圖的亞馬遜總部。(Getty Images)

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

2022-03-15 07:04
16歲的劉美賢(Alysa Liu)是代表美國隊參加上個月閉幕的北京冬奧滑冰比賽的選手之一。圖為她2月15日在比賽中。(Getty Images)

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

2022-03-17 23:41
美國司法部16日起訴五名代表中國政府跟蹤、騷擾、監視美國居民的「秘密警察」，其中三人分別在15、16日於紐約被捕，另有兩人在逃。圖為被告孫強(Qiang Sun，音譯)。美聯社

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

2022-03-16 18:23
美國億萬富豪馬斯克14日向俄國總統普亭下戰帖要單挑，並稱賭注是烏克蘭。路透

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

2022-03-14 09:24
密蘇里州(Missouri)57號高速公路17日上午發生一起重大車禍，超百輛汽車疑因濃霧追撞甚至起火，六位民眾因此死亡。美聯社

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

2022-03-18 10:52
歐巴馬新冠檢測陽性。(美聯社)

歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者仍要打疫苗」

2022-03-13 16:27

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係