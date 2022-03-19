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跨性別者首獲NCAA女泳金牌 社媒：第二名的她才是冠軍

記者胡玉立／綜合報導
賓州大學跨性別女生莉亞．湯瑪斯17日創造歷史，成為史上首位贏得NCAA游泳錦標賽的跨性別運動員。(美聯社)
賓州大學跨性別女生莉亞．湯瑪斯17日創造歷史，成為史上首位贏得NCAA游泳錦標賽的跨性別運動員。(美聯社)

賓州大學(University of Pennsylvania)跨性別女生莉亞．湯瑪斯(Lia Thomas)17日創造歷史，在國家大學體育協會(NCAA)500碼自由式泳賽奪得第一名，成為史上首位贏得NCAA游泳錦標賽的跨性別運動員；與此同時，比賽看台上有人舉著寫有「拯救女性運動」的標語，比賽場外則有大約十人抗議。

賓州大學跨性別女生莉亞．湯瑪斯17日創造歷史，成為史上首位贏得NCAA游泳錦標賽...
賓州大學跨性別女生莉亞．湯瑪斯17日創造歷史，成為史上首位贏得NCAA游泳錦標賽的跨性別運動員。圖為一名女子在比賽場外高舉抗議標語。(美聯社)

現年22歲、就讀賓大四年級的湯瑪斯，是以頭號種子身分進入NCAA女子游泳和跳水錦標賽；17日的500碼自由式比賽中，她以賽季最佳成績4分33.24秒奪冠。18日她也成功晉級200碼自由式決賽，19日100碼自由式泳賽，她是第10號種子。

面對外界抗議，這位前男性游泳運動員表示，「我盡量忽略它們，試著專注在游泳上，摒除所有別的事。」湯瑪斯還說，她對賽事沒有太多期待，「我很高興來到這裡並盡己所能地參賽」。

維吉尼亞大學選手魏恩特(Emma Weyant)這場500碼自由式泳賽中拿到第二，成績為4分34.99秒。頒發獎牌時，魏恩特明顯獲得更大掌聲。湯瑪斯則在噓聲和歡呼聲交織下，領到冠軍獎座。

現年20歲、來自佛羅里達州的魏恩特，是2020年東京奧運400米個人混合泳賽銀牌得主，17日屈居第二的她，在社群媒體上被譽為女英雄，還有媒體說她才是「真正的冠軍」。

湯瑪斯是在2019年接受激素替代療法成為跨性別女性；一直以來，她都遵守NCAA和常春藤聯盟比賽規則。但跨性別運動員參賽始終是個爭議話題。

現年65歲的美國網壇傳奇「女金剛」娜拉提洛娃(Martina Navratilova)17日晚上就對此事公開發表看法，指出湯馬斯獲勝時應該「加個星號」。娜拉提洛娃說，這不是禁止跨性別運動員的問題，而是點出他們生來為男性，具有生物學優勢。

跨性別 游泳 運動員

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