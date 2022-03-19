移民制度遭川普破壞 烏克蘭難民遭殃

波蘭東南部邊境城鎮梅迪卡(Medyka)一個體育館被臨時改造為難民中心，安置從烏克蘭逃來的民眾。(美聯社)

華盛頓郵報專欄作家蘭佩爾(Catherine Rampell)撰文指出，美國移民 制度在前總統川普任內遭到破壞，拜登 總統上台後卻未能改善，受到俄烏戰爭影響而顛沛流離的烏克蘭 人因此遭殃。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲爆發二次大以來後規模最大的難民危機。蘭佩爾指出，美國並未實質參與接收流離失所的烏克蘭難民的安置任務，只做到最低標準的協助，也就是允許已在美國的烏克蘭人，在美停留時間得以延長。

專欄中指出，拜登政府有許多選項可以協助烏克蘭民眾，尤其是有親屬在美國的烏克蘭人，例如對於已申請依親或工作簽證的烏克蘭公民加速移民審查作業，也可以讓數以千計已提出重新安置的烏克蘭難民可先行抵達美國，允許在美國完成申請手續的最後階段，因為整個程序可能需要耗時數年。

蘭佩爾指出，拜登從川普政府接手的移民制度，在川普任內已被破壞得亂七八糟，移民官員士氣低落而大量離職，預算管理失當導致包商遭到解雇，移民申請作業則出現嚴重延宕。

美國連續數年只接收少數難民，使得接待及安置難民的非營利組織體系跟著崩解，新冠疫情爆發之後，川普基本上更停止難民面談及審查。

文中指出，拜登上台後終於調高接收難民的人數上限，不過在上個會計年度裡，接收難民人數還是沒有達到拜登先前承諾的目標。在2022會計年度裡，美國接收難民人數的目標為12萬5000人，但以目前作業進度看來，最後只有不到1萬6000名難民可望申請過關。

就在同一時間，數以千計的阿富汗民眾還受困於世界各地的軍事基地及難民營，等候美國移民官員審查難民申請。某些阿富汗人不堪漫長等待，已經冒著危險回到阿富汗，少數已經獲准得以先行抵達美國的阿富汗難民，到目前為止仍然並沒有獲得永久居留權的管道。