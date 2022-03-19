稅務案件積壓2000萬件 國稅局保證年底解決

國稅局積壓的未處理稅務案件高達2000萬件；不過國稅局長瑞提格在國會眾院保證，案件積壓問題「絕對會」在年底前解決。(美聯社)

國稅局 (IRS)面臨人力及預算 不足窘境，目前積壓的未處理稅務案件高達2000萬件；不過國稅局長瑞提格(Charles Rettig)17日在國會眾院保證，案件積壓問題「絕對會」在年底前解決。

對於瑞提格的保證，聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)表示，這是個「非常鼓舞人心」的消息，「每張稅單背後，都事關每一位民眾、每一個家庭及每一家企業。」

國稅局案件積壓問題嚴重的原因是，自2010年來預算及人力就不斷縮減，而且在這段期間，稅務法規又愈趨繁瑣，已到連履行法律應盡義務都有困難的程度；而最近兩年因應新冠疫情的紓困案中有關稅務的內容，更讓情勢雪上加霜。

為解決積壓問題，國稅局已宣布將在今、明兩年各增聘5000名人力；並成立700人增援小組；此外，拜登 總統15日簽署的預算案中，將國稅局的年度預算曾至126億元。

然而，最新的預算案只為國稅局增加6%預算，低於拜登政府曾承諾的14%；拜登曾提議要在未來10年內，為國稅局增加800億元的預算，這些資金大部分都將用於加強追查逃漏稅，另有320億元的預算用於升級資訊科技技術力及服務。

主要原因是加強國稅局執法的倡議存在反對聲音，部分以共和黨籍為主的國會議員甚至主張進一步削弱國稅局，例如聯邦參議員史考特(Rick Scott)就主張國稅局的人力應該要再腰斬。