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佛州通過「不說同性戀」法案 教育部長聲援LGBTQ學生

編譯林梅婕／綜合18日電
教育部長卡多納17日與LGBTQ學生展開對話，表示即使佛州州長德桑提斯不支持多元性別，聯邦政府也會力挺到底。(取材自推特)
教育部長卡多納17日與LGBTQ學生展開對話，表示即使佛州州長德桑提斯不支持多元性別，聯邦政府也會力挺到底。(取材自推特)

佛羅里達州本月通過一項法案，禁止幼稚園到三年級的學生討論學習性取向和性別認同，被反對者認為是打壓多元性別族群(LGBTQ)的學生，又戲稱為「不說同性戀」法案。教育部長卡多納(Miguel Cardona)17日與LGBTQ學生展開對話，表示即使州長不支持多元性別，聯邦政府也會力挺到底。

卡多納表示：「我們支持所有學生，包括同性戀和跨性別者；而我必需公開讓他們知道，我們是支持他們的。」

該法案被視為佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)近來擁護保守派支持者的手段之一，也是拉近他與2024總統大選的距離；德桑提斯多次表示，身為三個孩子的父親，他不希望看到自己的孩子們在幼稚園就被「性化」。

反對者告訴卡多納，德桑提斯的政策使得LGBTQ在社會上被接受的程度更加到退，這項法案更沒有存在的必要，邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)學生家長珍妮弗·所羅門(Jennifer Solomon)說：「我真希望我們的州長可以和教育部長一樣地支持我們。部長是我們的後盾，他將動用聯邦政府的權力，確保我們的孩子仍受到保護和尊重。」

卡多納坦言，他認為法案確實會對學生造成負面影響：「我不想揣測德桑提斯的動機，但我可以告訴你影響很大，在學生們最需要支持的時候，他們卻感到恐懼與絕望。」

德桑提斯 教育部 LGBTQ

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