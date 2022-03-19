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醫療債務七成不列信用報告 三大信評公司剔除近600億元

記者顏伶如／綜合報導
美國三大信評機構從今夏開始，將全面修改醫療債務的資料收集，絕大多數醫療債務將不再列入消費者信用報告。(Getty Images)
美國三大信評機構從今夏開始，將全面修改醫療債務的資料收集，絕大多數醫療債務將不再列入消費者信用報告。(Getty Images)

華爾街日報18日報導，絕大多數醫療債務將不再列入消費者信用報告，美國三大信評機構易速傳真公司(Equifax)、益博睿(Experian)、環聯資訊(TransUnion)從今夏開始，將全面修改醫療債務的資料收集，總計約有600億元醫療債務將從信用報告裡移除。

三大信評機構總共為超過2億美國民眾提供個人信用紀錄。長期以來，數以百萬計消費者由於欠繳醫藥帳單導致信用報告留下污點，申請貸款時面臨困難；即使欠款後來已付清，但醫療債務可能在消費者信用報告留下最高七年的紀錄。

三大信評機構從今年7月起則將全面修改有關醫療債務通報規定，消費者信用報告當中將近七成醫療債務紀錄將被移除。

報導指出，如果醫療帳單後來已經繳款，信評機構今夏起便將紀錄從消費者信用報告裡移除。新增未繳醫療債務在寄發繳款通知的一年之內，將不列入消費者信用報告。相較之下，舊版規定則是，未繳醫療債務在寄發繳款通知的半年之後，紀錄便會列入消費者信用報告。

對於許多美國民眾來說，醫療債務負擔極為沉重。緊急事故或突然診斷罹患疾病，都可能讓民眾面臨天價醫藥費帳單，就連從來不曾拖欠任何款項的消費者，可能也無力應付。

沒有繳清的醫療債務都會列入消費者信用報告，信用評分(credit scores)因此降低，申請房屋貸款、汽車貸款或其他貸款時因此遇到更多困難，甚至必須負擔更高成本。對於某些民眾來說，消費者信用報告有著醫療債務的不良紀錄，導致求職碰壁。

聯邦消費者金融保護局(CFPB)指出，約有4300萬份消費者信用報告裡都有醫療債務紀錄，總計醫療債務金額高達880億元。

CFPB統計也顯示，個人信用報告因為醫療債務留下污點的問題，對非裔、西語裔影響尤其明顯，年輕族群、低收入民眾受到影響的比例也較多。

從2023年上半年開始，三大信評機構對於金額未達500元的醫療債務，將不再列入消費者信用報告。

CFPB資料指出，全國抽樣調查顯示，醫療催繳帳單金額中位數在2020年為310元，當年收到催款通知的醫療帳單欠款，約有62%金額不到490元。

貸款 醫療帳單 低收入

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