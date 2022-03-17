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2018佛州校園槍案 美司法部1.2億元和解家屬

中央社／華盛頓16日綜合外電
圖為道格拉斯中學今年2月14日舉行紀念活動。(歐新社)
圖為道格拉斯中學今年2月14日舉行紀念活動。(歐新社)

美國司法部今天宣布，已和2018年佛州帕克蘭（Parkland）道格拉斯中學槍擊案的生還者與罹難者家屬達成1.275億美元和解。

法新社報導，司法部聲明指出，這份協議解決了2018年2月道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）17死17傷槍案衍生的40宗民事案件。

司法部聲明還說：「這項和解並不等於美國承認錯誤。」

道格拉斯中學槍案是2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）26死校園槍案以來，美國最重大的校園槍擊事件。

曾就讀道格拉斯中學的克魯茲（Nikolas Cruz）2021年對17項殺人控罪與17項殺人未遂罪認罪，當年的生還者和16名罹難者的家屬提出告訴要求政府賠償。

愛槍成痴的克魯茲因紀律問題遭退學，據報曾被認為可能對同學構成威脅。

生還者與罹難者家屬在訴訟中指控聯邦調查局（FBI）怠忽，未能對槍案發生前指出克魯茲危險的線報採取行動。

2018年1月5日，也就是槍案發生前5周，一名認識克魯茲的女子對聯調局提供線報指出，「我知道他快爆發了」，他會「溜進學校，開始開槍掃射這個地方」。

圖為道格拉斯中學今年2月14日舉行紀念活動。(歐新社)
圖為道格拉斯中學今年2月14日舉行紀念活動。(歐新社)

克魯茲 司法部 槍擊

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