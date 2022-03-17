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德州迎頭相撞車禍 西南大學6高球隊員1教練喪命

編譯孫梁╱綜合16日電
圖為新墨西哥州西南大學高爾夫球隊搭乘的廂型車殘骸，該車有六名學生和一名教練喪生。(美聯社)
圖為新墨西哥州西南大學高爾夫球隊搭乘的廂型車殘骸，該車有六名學生和一名教練喪生。(美聯社)

德州西部15日晚發生一起兩車迎頭相撞的慘烈事故，造成九人死亡，包括新墨西哥州西南大學高爾夫球隊的一名教練和六名學生，他們是在結束錦標賽返回學校的路上。

事故地點在安德魯郡(Andrews)一個兩線車道公路，距新墨州邊界約30哩，一輛小貨車越過中線，撞上一輛迎面駛來的廂型車，車上是西南大學的高爾夫球隊員。

六名學生和一名教練當場斃命，小貨車駕駛和一名乘客死亡，兩名傷勢危重的學生被直升機送往110哩外的Lubbock醫院。

死者中包括主修全球商業管理的大一女生拉西·史通(Laci Stone)；她的母親在臉書上說：「女兒的短暫人生是一縷陽光，我們從此陰陽兩隔，但不知這一切是如何發生在一個美麗、聰慧和快樂的女孩身上。」

國家運輸安全委員會(NTSB)派出12名專家前往調查，NTSB發言人表示，不僅要調查發生了什麼，還要查清為何發生和防止今後再度發生。

西南大學高爾夫球隊是乘坐2017年份福特Transit廂型車，車後掛有一個裝貨拖斗，小貨車是2007年款的道奇車(Dodge)。迎頭相撞是高能量的釋放，撞後兩部車都起火燃燒；車禍路段的時速為75哩，但不知兩輛車的行駛速度是多少。

西南大學位於鄰近德州邊界的新墨州霍布斯鎮(Hobbs)，是一所私立基督教學校。新墨州州長蜜雪兒·葛里珊(Michelle Grisham)說，她對失去九條性命深感悲痛，「這是一起恐怖車禍，我們與全校人員和死傷者的家人一起祈禱。」德州州長艾伯特(Greg Abbott)也表達同情說：「我們對致命車禍的死者深表哀悼。」

高爾夫球隊是在達拉斯以西315哩的米德蘭(Midland)學院參賽，西南大學校長瑟曼(Quint Thurman)聲明說：「我們希望了解更多車禍詳情，並為失去的學生及教練感到悲痛和心碎。」校方表示在通知死傷者的家人，校園開設了宗教服務與諮詢站。

主辦錦標賽的米德蘭學院說，參賽學校共11所，16日的賽事因發生車禍而取消；學院體育主管表示：「所有球員和教練16日一早聚在一起，大家獲悉後備感震驚，為西南大學的損失而祈禱。」

車禍 德州 新墨西哥州

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