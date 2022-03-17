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前主播葛謨控遭粗暴開除 向CNN索賠1.25億元

記者胡玉立╱綜合報導
去年底遭開除的CNN前主播克里斯‧葛謨，向CNN提出仲裁索賠1億2500萬元。(美聯社)
去年底遭開除的CNN前主播克里斯‧葛謨，向CNN提出仲裁索賠1億2500萬元。(美聯社)

去年底遭「有線電視新聞網」(CNN)開除的CNN前主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)，向CNN提出仲裁索賠，要求賠償1億2500萬元。

好萊塢新聞前線網站Deadline.com報導，葛謨的律師在索賠文件中寫道，去年底CNN「唐突無禮」開除葛謨，讓他「受到無數損害」，「葛謨的新聞誠信受無理抹黑，令他未來很難找到類似工作，對他造成逾1億2500萬元損失；其中包括依協議欠下的剩餘工資，以及CNN違反協議破壞其名譽讓他未來損失的工資。葛謨現在要討回CNN對他造成的全部損失。」

CNN前執行長查克爾(Jeff Zucker)去年12月將葛謨解雇，因他工作上利益衝突，匿而不報，聲稱這位前黃金時段主播誤導他和公司其他高管，誤導的部分主要是葛謨介入協助其陷入性騷醜聞的哥哥、前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)以及他與報導性騷案新聞記者之間干預報導的聯繫。

不過，CNN在開除葛謨並對他展開內部調查的同時，發現查克爾與CNN女性高層高樂斯特(Allison Gollust)交往多年；56歲的查克爾和高樂斯特今年2月為他們對公司隱匿此事實，雙雙宣布辭職。

CNN母公司華納媒體集團(WarnerMedia)2月結束調查，指查克爾、高樂斯特和葛謨三人均違反CNN新聞標準和慣例。華納媒體執行長齊拉(Jason Kilar)當時寫信給CNN工作人員表示，「我明白這個消息令人不安、失望、痛苦。我們擁有最高標準的新聞誠信，這些規則必須平等適用於每個人。」

葛謨已向華納媒體施壓，要求透露調查細節。他的律師則向好萊塢新聞前線網站表示，「很明顯，克里斯並沒有就協助他哥哥的事向CNN撒謊。正如CNN承認的那樣，為了提高收視率，CNN的標準發生了變化；而當這些做法受到質疑時，葛謨成為代罪羔羊。」

葛謨 性騷 好萊塢

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