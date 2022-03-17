保護學童？校車裝監視器 正反兩派掀論戰

漸多校車裝設監視錄影機，以確保駕駛人尊重校車放出停車標誌、讓學童安全上車或過馬路。(Getty Images)

校車應否裝設監視錄影機，以保護學童、提升安全？正反兩派論戰；贊成裝監視器的官員說，主要目的是要校車司機尊重校車放出停車標誌、讓學童安全上車或過馬路的法律 ，亦即校車停下時，暫時不得超越，且須離車數公尺，以保障學童安全。

據統計，全美有20多州已立法核准校車裝設監視器，另有幾州已提出類似法案；被「錄影存證」違反校車前後停車規定的駕駛人，通常要吃上250元到350元的罰單，嚴重的情況，罰金可達500元。

交通專家指出，被校車錄影機逮到的違規駕駛人，抗告機率小於超速、闖紅燈被逮的人。

可是，保護駕駛人權益的全國駕駛人協會反對在校車上裝置錄影器，理由是，很少學童死於校車停車站的車禍 ，車上錄影機錄到的，不乏很負責任，卻被當時狀況搞糊塗的駕駛人，他們不知道何時何地該停車，讓學童優先通過馬路，錄影證據則一味顯示他們違規。

全國道路交通安全管理局2021年的研究報告指出，由於資料不足，無法斷定監視錄影器對安全的長期效應；2010年到2019年，全美國死於校車車禍的學童有92人，其中一半是被非校車的車子撞死。

主張校車裝監視器的人說，汽車 和學童之間險象環生很常見，通常都在沒有警察在場的時候發生，佛州2019年對1萬名校車司機所做的調查發現，一天之內就有1萬2749汽車違規超越校車事件。

該州參議員 柏格斯(Danny Burgess)根據這項調查，在議會提案，准許校車裝設錄影監視器；不過，同為共和黨的州參議員羅德里格茲(Ray Rodrigues)則表示，法案要求涉案駕駛人提出不在場證明，這不符合「假設無罪」的司法基本原則。