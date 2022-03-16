我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

白宮4月15日恢復參觀 喬州沙凡納聖派翠克日遊行重登場

記者張聲肇／綜合報導
白宮因疫情暫停民眾參觀14個月後，下月15日起恢復周五、周六早上開放給民眾參觀。圖為15日出席白宮婦女月活動的群眾多未戴口罩。(美聯社)
白宮因疫情暫停民眾參觀14個月後，下月15日起恢復周五、周六早上開放給民眾參觀。圖為15日出席白宮婦女月活動的群眾多未戴口罩。(美聯社)

白宮因新冠疫情暫停民眾參觀14個月後，宣布下月15日恢復周五、周六早上開放給民眾參觀。另外，中斷兩年的喬治亞州沙凡納(Savannah)聖派翠克日遊行，也將於17日重新登場。

參觀白宮不必買門票，但要透過國會預先登記。入口處會提供口罩，但不強制戴上。白宮表示，將根據公衛當局的建議，視情況調整參觀時間。

白宮建議，參觀前10天內染疫，或和確診者、疑似感染者近距離接觸的民眾，不要前去參觀，「最好待在家裡。」

拜登總統一就任，就根據疾病防治中心的抗疫指南，暫停讓民眾參觀。疫情初期，川普總統也取消民眾參觀白宮節目，但於2020年9月恢復。

其他白宮活動，如復活節尋蛋、春季園遊會，等細節擬定妥，將另行公布。

同樣被新冠疫情中斷的喬州198年傳統聖派翠克日遊行，17日恢復時，公園的噴水池將在綠色點綴下，再度噴湧；旅館訂房客滿，業者已備妥充足啤酒，聘足服務生，讓賓主盡歡。

喬州最古老城市這項活動的籌辦單位和觀光旅遊業者都預期，停辦了兩年後，首度恢復，會吸引大量遊客。

遊行主辦委員會主席佛嘉提(John Fogarty)說，活動各地點的人們都興奮不已，「多少感覺得到熱鬧氣氛。我們將看到許多笑臉，大家互相擁抱。」

聖派翠克日遊行是沙凡納愛爾蘭移民1824年開始舉辦，如今已發展成為南部各州僅次於聖灰星期三前一天懺悔節化妝遊行的第二大民間節日。

每年3月17日，從頭到腳綠色裝扮的遊客擠滿了沙凡納的大街小巷和廣場，早上7時起，店門口就已大排長龍，喝酒狂歡，到半夜才歇。

2020年，因新冠病疫開始在喬州散播，沙凡納市政府禁止舉辦；去年，疫情仍殷，接種疫苗未遍及各年齡層，市府再度拒發遊行活動許可證。

喬州感染率已降至去年11月以來的低點，相當於2020年的一半，沙凡納市公共場所戴口罩令於3月1日解除，遊行慶祝大致可恢復往年的盛況。

遊行 白宮 喬州

上一則

賀錦麗丈夫任德龍 確診新冠

下一則

65歲以上長者打第二劑補強針 輝瑞本周申請批准

延伸閱讀

賀錦麗丈夫任德龍 確診新冠

賀錦麗丈夫任德龍 確診新冠
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
共和黨初選挑戰川普 霍根、金辛格、錢尼動起來

共和黨初選挑戰川普 霍根、金辛格、錢尼動起來
布碌崙南區聖派翠克節慶典 本月回歸

布碌崙南區聖派翠克節慶典 本月回歸

熱門新聞

圖為位於西雅圖的亞馬遜總部。(Getty Images)

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

2022-03-15 07:04
東岸地區未來兩日將出現「炸彈氣旋」般的冬季暴風雪天氣，逾1億5000萬人將受到影響。圖為佛蒙特州應急人員冒著大雪救援困在路上的車。(美聯社)

「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人

2022-03-10 21:44
油價飆漲之際，經濟學家呼籲政府發放加油券補助。圖為紐約市車主在加油站加油。(路透)

每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨

2022-03-09 20:39
美國億萬富豪馬斯克14日向俄國總統普亭下戰帖要單挑，並稱賭注是烏克蘭。路透

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

2022-03-14 09:24
歐巴馬新冠檢測陽性。(美聯社)

歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者仍要打疫苗」

2022-03-13 16:27
25歲的徐尚明是烏克蘭利維夫音樂學院的一名研究生。他連日以來幫助華人撤離，給留學生提供暫時住宿、在撤僑包車集合點幫忙翻譯烏克蘭語。(播客訪問截圖、徐尚明提供)

世界OnAir／留在烏克蘭的中國學生：回國太貴、先觀望

2022-03-08 16:10

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網