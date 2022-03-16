白宮4月15日恢復參觀 喬州沙凡納聖派翠克日遊行重登場

白宮因疫情暫停民眾參觀14個月後，下月15日起恢復周五、周六早上開放給民眾參觀。圖為15日出席白宮婦女月活動的群眾多未戴口罩。(美聯社)

白宮 因新冠疫情暫停民眾參觀14個月後，宣布下月15日恢復周五、周六早上開放給民眾參觀。另外，中斷兩年的喬治亞州沙凡納(Savannah)聖派翠克日遊行 ，也將於17日重新登場。

參觀白宮不必買門票，但要透過國會預先登記。入口處會提供口罩，但不強制戴上。白宮表示，將根據公衛當局的建議，視情況調整參觀時間。

白宮建議，參觀前10天內染疫，或和確診者、疑似感染者近距離接觸的民眾，不要前去參觀，「最好待在家裡。」

拜登總統一就任，就根據疾病防治中心的抗疫指南，暫停讓民眾參觀。疫情初期，川普總統也取消民眾參觀白宮節目，但於2020年9月恢復。

其他白宮活動，如復活節尋蛋、春季園遊會，等細節擬定妥，將另行公布。

同樣被新冠疫情中斷的喬州 198年傳統聖派翠克日遊行，17日恢復時，公園的噴水池將在綠色點綴下，再度噴湧；旅館訂房客滿，業者已備妥充足啤酒，聘足服務生，讓賓主盡歡。

喬州最古老城市這項活動的籌辦單位和觀光旅遊業者都預期，停辦了兩年後，首度恢復，會吸引大量遊客。

遊行主辦委員會主席佛嘉提(John Fogarty)說，活動各地點的人們都興奮不已，「多少感覺得到熱鬧氣氛。我們將看到許多笑臉，大家互相擁抱。」

聖派翠克日遊行是沙凡納愛爾蘭移民1824年開始舉辦，如今已發展成為南部各州僅次於聖灰星期三前一天懺悔節化妝遊行的第二大民間節日。

每年3月17日，從頭到腳綠色裝扮的遊客擠滿了沙凡納的大街小巷和廣場，早上7時起，店門口就已大排長龍，喝酒狂歡，到半夜才歇。

2020年，因新冠病疫開始在喬州散播，沙凡納市政府禁止舉辦；去年，疫情仍殷，接種疫苗未遍及各年齡層，市府再度拒發遊行活動許可證。

喬州感染率已降至去年11月以來的低點，相當於2020年的一半，沙凡納市公共場所戴口罩令於3月1日解除，遊行慶祝大致可恢復往年的盛況。