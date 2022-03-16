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公衛緊急狀態若結束 1600萬人恐失白卡

記者顏伶如／綜合報導
聯邦政府在新冠疫情爆發後宣布的公共衛生緊急狀態一旦結束，高達1600萬名低收入民眾恐將失去俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫資格。(Getty Images)
聯邦政府在新冠疫情爆發後宣布的公共衛生緊急狀態一旦結束，高達1600萬名低收入民眾恐將失去俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫資格。(Getty Images)

聯邦政府在新冠疫情爆發後宣布的公共衛生緊急狀態一旦結束，高達1600萬名低收入民眾恐將失去俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)資格，其中包括數百萬名孩童。各州政府則將承擔龐大任務，必須釐清哪些民眾失去白卡資格。某些倡議團體指出，好不容易撐過疫情危機的弱勢族群，可能頓時失去醫療保險

公衛緊急狀態何時結束，將由拜登政府決定。華盛頓郵報報導，這個決策涉及政治敏感，恐讓低收入民眾頓時失去醫療保險。

非營利平價醫療保險倡議機構「田納西正義中心」(Tennessee Justice Center)律師邦尼曼(Gordon Bonnyman)指出：「我最擔心的是，民眾失去白卡的原因，可能與參加資格沒有關係。」他說，可能是民眾自己不小心弄錯，或者州政府作業出錯。

美國爆發新冠疫情之後，大量勞工因此失業，也失去透過雇主取得的醫療保險。根據2020年3月通過的疫情紓困法案，聯邦政府為各州提供額外白卡補助，交換條件是州政府承諾公衛緊急狀態有效期間，讓白卡參加者持續享有資格，不被踢除。

疫情紓困法案通過後，全美白卡參加人數增加約22%，截至現有資料最新統計的2021年9月為止，全美將近7800萬民眾參加白卡，創下1960年代以來新高。

華郵分析，一旦公衛緊急狀態結束，各州政府便要開始審查哪些民眾已不符白卡參加資格，拜登政府官員及醫療保險研究人員說，某些失去白卡資格的民眾，將可參加私人醫療保險計畫。然而，更大的問題在於，某些收入已超過白卡參加門檻的民眾，失去白卡資格後可能沒有轉而參加其他保險，而是變成無保狀態。有多少符合參加資格的民眾恐因作業疏忽而被取消白卡資格，也是未知數。

醫療保險 白卡 疫情

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