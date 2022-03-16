憂俄國發動核戰或攻擊核電廠 碘化鉀片掀搶購潮

俄軍攻擊核電廠，令許多人擔憂輻射外洩危機，美國的碘化鉀藥片因此供不應求。(CNN有線電視新聞網截圖)

烏俄戰事開打後，俄羅斯始終無法順利推進戰事，普亭總統因而下令將核武部隊戰備等級調升至最高警戒狀態，引發核戰爆發的擔憂；加上俄軍持續攻擊核電廠，令許多人擔憂輻射外洩危機，現在美國的碘化鉀(potassium iodide)已供不應求。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC )資訊，碘化鉀本身無害，而且是人體所需的一種營養物質，但與碘化鉀類似的「放射性碘」就是核戰下大量釋放的有害物質。由於人體甲狀腺無法分辨碘化鉀與放射性碘，兩種都會被人體吸收，只要其中一個吸收到一定的量，就無法吸收另一種，因此美國對於碘化鉀的需求大量上升，許多民眾希望藉此保證核戰爆發或核電廠爆炸後不會吸入放射性碘。

由於需求飆高，碘化鉀的市場價格也直線上升；相較於官方通路的價格，拍賣網站上碘化鉀的價格高約十倍。例如Anbex製造的14盒裝IOSAT藥片在其官方網站上的售價為13.99元，但eBay上四盒Thyrosafe碘化鉀藥片的售價為132.5元、一盒IOSAT 130毫克藥丸的售價為89.95元，仍然供不應求。

Anbex銷售部副經理瓊斯(Troy Jones)說：「我們每周都在補貨，但遠遠趕不上民眾下訂的速度，過去五天中我們賣出平常半年的銷量。事實上，每次只要國際上任一國家的核武威脅升高，碘化鉀的銷量都會飆升，如2018年北韓 核武危機時，也出現大量搶進購買碘化鉀的現象。」

碘化鉀藥錠或藥劑可讓甲狀腺迅速飽和，避免吸收放射性碘，不過碘化鉀藥錠並非萬靈丹，也無法確保能夠100%避免放射性碘。CDC資料指出，單劑碘化鉀藥錠對於甲狀腺的保護效果只有24小時，並同時警告，過度頻繁服用碘化鉀藥錠，或者服用劑量過高，並不會讓保護效果相對增加，反而可能導致重病，甚至死亡。

另一方面，民眾對碘化鉀的需求也影響到上游製造商，BTG藥廠發言人山普森(Chris Sampson)說：「美國碘化鉀需求激增確實影響到我們的供貨期程，因此我們暫停接零售訂單，但我們沒有缺貨，而是只接受政府單位的洽訂，絕大多數的訂單都仍如期交付。」