日光節約全年實施 參院通過法案交眾院討論

參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動；法案已移送眾院 ，一旦獲得通過，美國人再也不必為時間變換而一年兩次撥動時鐘。

該法案名稱為「日光保護法」(Sunshine Protection Act)，規定自2023年11月起日光節約時間常設不變，廢除自1918年起每年調整一小時、行禮如儀的做法。

法案是由民主黨參議員 懷特豪斯(Sheldon Whitehouse，羅德島州)領銜提案，獲共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)支持；魯比歐認為此舉能減少犯罪、壓力及兒童肥胖 症。

懷特豪斯指出，現在兩黨應起而行動，立法讓日光節約時間成為固定，冬季最寒冷的月份，下午能多出一小時。法案還要眾院批准、拜登總統簽字，才能立法成功。

美國大多地區13日恢復日光節約時間，把時間撥快一小時，只是到11月恢復標準時間，屆時再撥慢一小時。

民主黨參議員莫瑞(Patty Murray，華盛頓州)指出，日光節約時間維持不變，冬日下午不再黑乎乎，每年春天也不再損失一小時睡眠；大家在每日清醒又最有生產力的那些時間工作，白晝時間要長一些。

魯比歐向航空業及電視界徵詢意見，支持者也同意，自明年11月實施日光節約時間不再變動。

魯比歐援引研究成果指出，每年日光節約時間結束，要把鐘表撥慢一小時，讓心臟病發及車禍都增加；另外，新措施有望降低犯罪、兒童肥胖症及季節性憂鬱症。

魯比歐指出，很多地區要讓小孩在天色已晚還在戶外運動或參加其他活動，覺得很辛苦；假如公園或戶外設施沒有照明，基本就是下午5時就得打烊，有些地區更早，在4時或4時30分就天黑了。

魯比歐指出，參院兩黨議員大多認為，過去一周把時鐘撥快一小時、作息又打岔的經歷，讓大家都覺得受夠了；這種1918年起的做法，不必再繼續下去。