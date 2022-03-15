美墨邊界入境 俄人尋庇護新途徑 半年逾8600人

早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，從美墨邊界進入美國尋求庇護的俄羅斯人從去年8月至今年1月就已超過8600人，是上年同一時期的35倍。圖為從墨西哥提璜納入美的聖伊西德羅入境口。(美聯社)

早在俄羅斯 入侵烏克蘭和美國及其盟國對俄實施嚴厲制裁之前，從美墨邊界進入美國尋求庇護 的俄羅斯人就大幅增多，去年8月至今年1月超過8600人，是上年同一時期249人的35倍，其中九成是在加州聖地牙哥 口岸入境。

俄羅斯人到美國需要簽證，但去墨西哥不用，許多人庇護申請人是從莫斯科飛到坎昆，以遊客身分進入墨西哥後再到提璜納(Tijuana)，然後結夥搭車前往聖地牙哥，每天約3萬輛車經聖地牙哥口岸駛入美國。

汽車只要駛近口岸檢查站，在進入標誌美國邊界的候查區，外國移民就可提出庇護申請。但在墨西哥一側執勤的美國移民官會先攔下檢查，要求車上的人出示證件並查驗車輛是否可疑。

現居洛杉磯的俄羅斯人德治科(Maksim Derzhko)說，他去年8月帶著14歲的女兒從海參崴飛到提璜納，與另外七個俄羅斯人一同坐車到聖地牙哥，等候移民官檢查是最緊張的時刻。德治科被拘押一天後獲釋，與女兒一起申請庇護，成為以同樣理由和走同樣路線進入美國的數千名俄羅斯人之一。

許多俄羅斯人在社群媒體交流來美尋求庇護的經驗，一名不具身分的男子講述他從莫斯科一直到聖地牙哥的全過程，中間在坎昆和墨西哥市停留，到提璜納買了輛二手車，除了在聖地牙哥被拘留兩天外，其他一切順利。

俄羅斯人在美國本土申請庇護幾乎都可獲准，邊境移民官如果擔憂移民傳播新冠病毒可拒絕庇護，但由於費用等許多因素，很難將他們遣返回母國。

俄羅斯人以及前蘇聯加盟共和國的人大多是選擇從入境口岸進入美國，而不是在沙漠和山區偷渡。他們通常不請人口走私集團幫忙，而是找中間人安排行程，最常走的路線是從莫斯科飛到坎昆，也有人是從阿姆斯特丹或巴黎飛到墨西哥和提璜納。

面對大批從入境口岸進入美國的移民申請庇護，一些人要求法官加以限制，但聖地牙哥一名聯邦法官裁決，阻止庇護申請為非法。

為俄羅斯人申請庇護提供服務的一位聖地牙哥律師說，俄羅斯的庇護申請人主要是受到壓制的普亭反對者、同性戀、穆斯林和企業主，他們對美國的感觀是自由民主和生活好。