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美國6000人有意赴烏克蘭參戰 100人合格 國務院勸退

編譯盧炯燊╱綜合14日電
烏克蘭大使館武官克列梅涅茨基少將。(美聯社)
烏克蘭大使館武官克列梅涅茨基少將。(美聯社)

俄羅斯侵略烏克蘭以來，全球數以萬計的民眾自願要求到當地參戰協助烏克蘭抗敵；當中包括美國人，但美國政府不鼓勵美國人去烏克蘭打仗，因會引發法律及國家安全問題。

儘管如此，位於華府喬治城的烏克蘭大使館已成為要求參戰美國人的報名中心，烏克蘭大使館武官克列梅涅茨基少將(Borys Kremenetskyi)表示，美國公民他們真的認為這場戰爭是不公平的、無端的，覺得要去協助。

自2月24日俄烏戰爭以來，大使館已收到至少6000人查詢志願服務的問題，負責篩選的克列梅涅茨基指出，有一半人很快就被拒絕，原因是他們缺乏所需的軍事經驗，有犯罪紀錄或因年齡不適合，例如居然有16歲的男童及73歲的長者。

迄今為止，約有100個美國公民符合資格，部分是曾參與伊拉克和阿富汗戰爭的退伍軍人，也有一些直升機飛行員。

他們必須自行前往波蘭，在指定地點過境，攜帶自己的防護裝備但不攜帶武器，抵達後將獲分發武器；他們還須簽合約，說明是無償為烏克蘭領土防禦國際軍團服務。

目前不清楚實際有多少美國人到了烏克蘭參戰，但國務院已敦促人們不要這樣做；國務卿布林肯表示，政府一直非常明確的呼籲在烏克蘭的美國人盡快離開，也要求美國人不要前往烏克蘭。

聯邦一名高層執法官員指出，在某些情況下，美國人可能會因在海外參戰而面臨刑事處罰，甚至可能失去公民身份的風險。

法律問題只是美國當局關注的眾多問題之一，他們擔心如果這些美國人被殺或被俘虜時會發生甚麼後果，甚至有可能被招募為外國情報機構工作。

有官方和獨立的安全專家指出，一些潛在到烏克蘭參戰的人可能是白人至上主義者，他們在烏克蘭接受軍事訓練後可能會變得更加激進，當回國後會構成更大的危險，從而危害國家安全。

烏克蘭 大使館 美國公民

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