人員流失、案件積壓嚴重 國稅局增雇萬名全職員工

為因應報稅季節，國稅局將招募1萬人。(美聯社)

國稅局 (IRS)受到人力流失、預算 不足的困擾已有多年，導致待處理的稅務案件積壓嚴重；有鑑於此，國稅局宣布啟動大規模招聘計畫，預計將增聘全職員工1萬人；但是國稅局大舉招聘能否成功，以及何時能夠解決積壓問題仍是未知數。

雖然國稅局壓力沉重，但是4月18日的報稅 季截止日目前沒有延後的計畫。

國稅局員工人數在2010年達到高峰，為9萬4700人，但是到2020年流失到剩7萬5800人，幾乎是1970年代的水準，而現在的人口及稅法，都讓工作量及複雜度遠勝當時。

這導致國稅局目前累積高達2000萬稅務案件尚未處理完畢，而若要維持可管理的正常水平，積壓的案件數不應該超過100萬件，預料今年將成為國稅局史上壓力最沉重的報稅季；況且許多案件涉及到抵稅額或退稅，事關民眾的財務狀況。

在這樣的背景下，國稅局決定啟動數十年來首見的大規模招聘計畫，透過簡化招聘程序，盡速增加1萬名員工；職位涵蓋申報表處理，民眾諮詢服務，以及自動化所需的工程師等。

然而，由國稅局非工會員工組成的「職業經理人協會」主席胡珀(Chad Hooper)表示，新計畫看起來像之前的招聘計畫的擴大版，考慮到那次計畫的施行成果，他對國稅局能否成功增聘人手持懷疑態度。

國稅局近期的招聘計畫希望能募得5000名人力，結果到目前為止只增加不到200名員工，進度遠遠落後。

主因是國稅局過勞的工作環境，以及相對之下已不吸引人的薪資，例如國稅局在堪薩斯市的基層員工時薪是15元，但是附近的亞馬遜物流設施(Amazon)為19元，零售業者Target更開出24元搶人。

此外，國稅局數位化過於落伍，其使用的程式語言甚至還停留在1960年代，以至於在資訊業界惡名昭彰；因此國稅局更需要的，是更多的預算支持，以提供更有競爭力的薪資及升級資訊系統，吸引更多人才。

拜登政府預計在未來10年為國稅局撥款800億元；政府官員預期，國稅局至少要到今年底才能解決稅務案件積壓問題。