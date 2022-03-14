呼應「白人出逃」現象 23大城非裔人口下降 遷往郊區

2020全國人口普查 指出，2001年以來非裔 民眾住居遷徙的形式，讓全國都會區居住人口發生改變；數十年來非裔正搬出某些全國最大城市，郊區非裔人口增多，這兩種趨勢現已擴散到全國更多地區。

美聯社12日報導，例如芝加哥 市的「羅斯蘭」(Roseland)區，因為區內非裔人口日形減少，「農場牛排館」非裔店主肯恩(Christopher Cain)及妻子尋覓好的市場，最後決定搬往蘭興(Lansing)郊區，當地人口成長，而且非裔居民穩定增加。

非裔人口搬家的形態呼應了「白人出逃」(white flight)這個顛覆20世紀城市景貌的情形。非裔跟比他們更早離開的白人一樣，搬遷經常是擔憂犯罪，也希望找到口碑好的學校、住得起的房子以及環境舒適。

但白人出逃與數十年來非裔搬離市區，有兩個重大差別：首先，非裔搬離缺乏投資的非裔市區經常出於迫不得已，而非自由選擇，而且非裔真想安身立命到新的郊區，經常在當地碰到種族歧視。

由1990年到2000年，全國13個最大城市非裔居民流失，到了2020年，這樣的城市數目更來到23個。據布魯金斯研究院(Brookings Institution)研究員傅雷(Bill Frey)指出，2020年住在全國100大都會區的非裔居民，約54%住在市郊，比20年前的43%來得高。

紐約、洛杉磯及費城非裔居民都告流失，只是這種現象在芝加哥特別顯著；2020人口普查指出，芝城人口增加，但非裔居民數減少8萬5000，流失數僅次於底特律。人口普查局上周表示，2020年普查低估3.3%的非裔人口，所以兩地非裔人口流失數可能略有差異。

人口普查發現，羅斯蘭區有一塊面積不到1平方英哩的地區，非裔居民搬走的數目就達1600，當地現在連一家生鮮果菜店都沒有；2018年接手「農場牛排館」的非裔女店主茱蒂‧韋爾(Judy Ware)表示，這種情況讓她更決心留下來；她表示在本區留住這個店，自己引以為豪，能服務還留下來的非裔居民。