艦長申請宗教豁免拒接種 法官裁決不得撤換 軍艦難出港

美軍在疫情期間，大力推動疫苗注射。僅有少數現役軍人未接種。圖為駐韓美軍2020年12月第一批接種疫苗。(Getty Images)

海軍一艘停泊在東岸某港口的軍艦因艦長拒絕接種新冠疫苗 ，法院又下令不許撤換而停擺；消息一出隨即引起各方砲轟，不過砲轟的理由也因為是否支持疫苗強制令而壁壘分明；每日郵報報導，共和黨議員指控拜登 的強制疫苗接種令正在「摧毀」美國的戰力，而軍方則認為「軍令如山」，法院裁決不當干涉軍令體系的指揮。

國防部 與法院均未透露具體是哪一艘軍艦的哪一位艦長，只說這名艦長申請「宗教豁免」免接種疫苗但未獲允許，但即便如此，國防部亦不得以此理由限制該艦長的工作權與服公職權；共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)獲悉消息後，立刻在推特痛罵拜登政府，指「拜登的非法強制接種政策正在摧毀美國的國家安全。」

預計參選內華達州州長的共和黨人吉爾柏特(Joey Gilbert)也說：「因為艦長出於自由意志而拒絕接種，就影響到戰艦的部署，顯然比起國家安全，拜登政府更關心疫苗打了沒。」

對此，五角大廈表示，這名拒絕接種疫苗的艦長曾感染新冠肺炎，並傳染給艦上至少數十名官兵，染疫期間不只拒絕篩檢，痊癒後仍然拒絕接種疫苗，致使國防部對他的領導能力已失去信心；國防部官員說：「如果一名指揮官都不能執行上級命令，我們如何相信他能讓他的下屬忠實執行他的命令？我們對他的領導能力已無信心，不會在他的指揮下部署軍隊，而法院的裁決完全是對軍隊指揮權的嚴重侵犯。」

海軍艦隊總司令考德爾上將(Daryl Caudle)也在海軍法務機構就本案上訴當天發表聲明，他說：「軍隊不能因為有一人持反對意見，就讓他自己推翻合法命令；就像我不可能因為一個水手自認為自己會操作核潛艦，就讓他把技術手冊丟了瞎折騰一樣。」

據軍方統計，截至本月初，35萬海軍官兵中只剩4629名現役軍人未接種，其中12人獲永久性醫療豁免、211人獲臨時醫療豁免、39人獲行政豁免；申請因宗教豁免者共3472人，但全部駁回，其中部分官兵已接種，但多數還在負隅頑抗。