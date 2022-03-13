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2.5萬元以下低收入者 查稅率高5倍

編譯孫梁╱綜合12日電
根據統計數據，年收入2萬5000元以下的低收入群體，被查稅的比率反而是一般人的五倍。(美聯社)
根據統計數據，年收入2萬5000元以下的低收入群體，被查稅的比率反而是一般人的五倍。(美聯社)

許多人在報稅季常感到煩惱，一些人是渴望儘快拿到退稅，另一些人是擔憂被國稅局查稅，尤其是年收入不到2萬5000元的低收入者；令人意外的是，這個群體的查稅率是其他群體的五倍。

雪城大學「政府檔案交流中心」(TRAC)通過分析國稅局的資料發現，在年收入低於2萬5000元的納稅人中，每千人約有13人遭到查稅，而在年收入超過2萬5000元的群體中，每千人的查稅率只有2.6人。

今年為了協助民眾報稅，國稅局在全國的30多個納稅人援助中心(TAC)推出了增加周末服務時間的便民舉措，從2月到5月的四個月裡，每個月的第二個星期六向民眾開放。

TAC通常周末都不上班，但今年在每月的第二個星期六對外開放，時間為上午9時到下午4時，為納稅人提供面對面的服務，有需要的民眾無需預約可自行前往，地點可上網查詢。TAC提醒民眾要帶好個人證件、家庭成員的社安卡、國稅局的通知與文件，以及納稅人的銀行帳戶訊息，以便退稅直接入帳或是補稅。

窮人查稅率的升高主要是「通訊查稅」(correspondence audits)，即國稅局以發函或電話的形式，而不是較複雜的面對面查稅。在國稅局去年的通訊查稅中，逾半數為申請所得稅抵稅(EITC)的低收入群體。

國會通過的1兆9000億元疫情紓困計畫擴大了EITC的適用範圍，為首次年輕人和老年人均可申請，因此今年被查稅的窮人將會更多。

傳統基金會的資料顯示，申請EITC的窮人易被查稅，主要是因為半數納稅人的申請有誤，包括申請的EITC過多，甚至是要求完全退稅。

窮人的查稅率升高引發了公平隱憂，被質疑國稅局的資源是否得到最佳利用。雪城大學TRAC主任蘇姍·朗格(Susan Long)指出：「如果稅務制度是以低收入群體為查稅的主要目標而不是高收入者，如何能夠說明稅制的公平性？對納稅人的信心又會產生何種影響？」

但國稅局表示，從2010到2015年，年收入逾千萬元的富豪被查稅的機率遠高於其他群體。

然而由於人手短缺，國稅局近年來的查稅率是不斷下降，包括對富人的查稅。國稅局2021會計年度的在職員工是8萬2000人，少於2010年的9萬4000人。收入逾百萬元的富人過去10年增加了50%，但對他們的查稅卻從2012年的4萬1000起降至2021年的1萬4000起。

實際上無論是何種收入群體，新冠疫情爆發後的查稅率出現下降，2020年的查稅率只有0.2%，而2009年則是0.9%。

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