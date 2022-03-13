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晚冬風雪襲東北部 強風時速45英里 賓州逾萬戶停電

編譯徐薏茹╱綜合12日電
晚冬一場暴風雪席捲了從南部到新英格蘭。圖為賓州蘭開斯特市的鏟雪車正在清除積雪。(美聯社)
晚冬一場暴風雪席捲了從南部到新英格蘭。圖為賓州蘭開斯特市的鏟雪車正在清除積雪。(美聯社)

晚冬暴風雪在周末的12日侵襲東北部各州，國家氣象局(The National Weather Service)預估賓州北部及紐約州積雪將達7吋至12吋，並伴有強風，時速高達45英里，但各地未傳出重大災災情。

費城雖然預計積雪不深，但氣溫驟降可能導致潮濕表面迅速結冰。新澤西州及德拉瓦州沿岸地區發布烈風警報，風速可能高達每小時40至50英里，氣象預報警告強風恐將令樹木倒塌造成停電。

馬里蘭州大學公園市氣象廳氣象學家安德魯(Andrew Orrison)指出，美國東部大片區域降下中等至重度大雪，但風暴快速往東北區域移動。

田納西河谷部分區域及阿帕拉契區(Appalachia)中部積雪已達8至12吋，風暴遠離前賓州、紐約州及新英格蘭地區也將出現類似降雪情況。截至12日下午，紐約州及賓州北部降雪已達10吋以上，賓州東部積雪約6吋。

安德魯警告低溫驟降將使道路結冰，造成危險的交通環境。

州警察報告賓州坎伯蘭縣(Cumberland)PA 581高速公路12日下午發生一起車禍事故，波及73輛車，造成多人受傷，所幸無人有生命危險，WCAU-TV報導低溫及強風導致當地能見度降低。

賓州電力公司(PPL)報告賓州東部及中部12日下午前有超過1萬戶停電，5000多戶數小時後恢復供電，第一能源(FirstEnergy)報告賓州及紐約州共1萬零350戶停電，當天稍晚停電住戶減至7650戶。

11、12日阿拉巴馬、喬治亞、路易斯安那、密西西比等南部各州也受到暴風雪影響，密西西比北部及密西西比三角洲降雪約2到3.5吋。

田納西州諾克斯維爾市(Knoxville)一年一度的聖派翠克節遊行已經取消，積雪導致州際高速公路出現多起車禍事故。

紐約州奧爾巴尼(Albany)及賓州伊利(Erie)、斯克蘭頓(Scranton)等地區的聖派翠克節遊行已經延期，費城13日的遊行將如期舉行。

賓州 紐約州 遊行

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