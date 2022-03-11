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「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

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「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

編譯郭宣含／綜合11日電
拜登總統8日簽署行政命令，禁止從俄羅斯進口新的石油和液化天然氣及煤炭，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭；美國能源價格不斷攀升，取暖用油也隨之飆漲。 （美聯社）
拜登總統8日簽署行政命令，禁止從俄羅斯進口新的石油和液化天然氣及煤炭，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭；美國能源價格不斷攀升，取暖用油也隨之飆漲。 （美聯社）

能源價格不斷攀升，已使民眾負擔加重，而取暖油價高漲，更對美國東北部居民造成莫大衝擊。分析人士指出，高通膨使每戶美國家庭平均一月多出296.45元的開銷。而在新英格蘭地區，目前取暖用油已漲至每加侖逾五元，創下該地區歷來新高，眼看尚有數周冬季要過，讓仰賴取暖油的民眾叫苦連天。

2月消費者物價指數(CPI)飆升7.9%，取暖油價格通常會緊跟石油價格，但自從俄羅斯侵略烏克蘭後，油價便高居不下。而本周末東北部又將遭暴風雪侵襲，寒冬尚未結束，雪上加霜的是此時取暖用油每加侖飆漲至五元。

美國能源資訊署(EIA)表示，新英格蘭一年前每加侖的取暖油要價2.81元；根據EIA，截至7日，新英格蘭地區平均每加侖取暖油4.96元，該區多地的價格更高。

麻州一項調查指出，每加侖取暖油平均價為5.02元，最高達6元；不過這些價格並未隨通膨調整，仍為浮動價格。

取暖油價格高昂，緬因州有許多竊賊到教會偷油。里茲社區教會(Leeds Community Church)牧師表示，該教會在6日前被偷走約150至175加侖的取暖油。

取暖油價高漲對東北部造成莫大衝擊，該區民眾格外仰賴此能源作為取暖來源；其中仰賴度最高的州是緬因州，六成住家靠取暖油在冬季保暖。

全國能源協助指導協會(NEADA)能源專家沃爾夫(Mark Wolfe)呼籲新英格蘭人，取暖油買夠用就好，溫暖天氣即將到來。

沃爾夫指出：「沒必要填滿油槽，最佳建議是買夠用的量，因為油價很快就會下跌。這是一波漲幅，油價會再跌下去。」

不過許多消費者得以喘口氣，因為他們在冬季初期便採取固定費率計畫，衝擊得以減緩。

儘管如此，根據勞工部勞工統計局數據，2月CPI在過去12個月創40年來新高。通膨成長速度已超過多數美國人的薪資漲幅。

穆迪分析(Moody's Analytics)資深經濟學者思維特(Ryan Sweet)分析美國家庭2月的平均支出，並與2018年和2019年通膨2.1%時相比較，最後算出當今高通膨使每戶美國家庭平均多出296.45元的支出。

思維特預測，隨著能源價格高漲，聯準會3月底會調高聯邦資金利率的目標範圍。

油價 新英格蘭 勞工部

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