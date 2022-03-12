強暴控訴者告誹謗 法官批川普惡意拖延審判

法官裁決指出，前總統川普透過提出反告訴訟，「惡意」拖延聲遭川普強暴的專欄作家珍．卡若爾(圖)的誹謗訴訟。(美聯社)

紐約聯邦地區法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)11日公布一項書面裁決指出，前總統川普 透過法律舉措，「惡意」拖延一椿強暴控訴者的誹謗指控進入審判階段。

卡普蘭提到的誹謗指控案，是指紐約專欄作家珍．卡若爾(E. Jean Carroll)對川普提出的誹謗案；他表示，「此案本可在很久以前以某種方式進行審判和做出決定。」

川普試圖引用一項用來挑戰不公平索賠的誹謗訴訟法律，來「反訴」卡若爾。但卡普蘭決定拒絕川普反訴，並表示，川普的法律策略造成延誤，此案本可在14個月前提起反訴。

卡普蘭寫道：「本法院相信，被告的訴訟策略，無論其意圖為何，都將此案大大拖延。」

川普的律師哈巴(Alina Habba)表示，他們對法院當天的裁決感到失望，但仍熱切期待在審判中證明原告主張完全沒有事實或法律依據。

卡若爾的律師羅伯塔·卡普蘭(Roberta Kaplan)則表示，他與委託人完全同意法官的決定。

卡若爾是Elle雜誌的長期專欄作家，她在2019年6月出書寫道，川普曾於1990年代中期在曼哈頓 一家高檔百貨公司強暴她。川普矢口否認，還說她僅是為衝高著作銷量而撒謊，卡若爾因此在2019年底提出誹謗訴訟。

卡普蘭法官表示，此訟案在2019年11月於紐約州法院提出後，川普試圖「避免」讓訴訟副本送達他的曼哈頓住所或白宮 ；後來此案轉至聯邦法庭，川普「輕率」使用法律挑戰來拖延訴訟進展，包括聲稱州法院對他缺乏管轄權等等。

卡普蘭指出，這些行動顯示被告的訴訟策略產生拖延效應，強烈顯示他是出於「強烈希望延誤原告對他提起訴訟的任何機會」；「在法院看來，被告先前和未來可能採取的行動，在不同程度上是拖延、惡意或過度偏見，三者兼具。」

卡普蘭還指出，卡若爾現年78歲，是除川普以外唯一直接目擊涉嫌強暴的證人，「這些事實的相關性，顯而易見」。