我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

強暴控訴者告誹謗 法官批川普惡意拖延審判

記者胡玉立／綜合報導
法官裁決指出，前總統川普透過提出反告訴訟，「惡意」拖延聲遭川普強暴的專欄作家珍．卡若爾(圖)的誹謗訴訟。(美聯社)
法官裁決指出，前總統川普透過提出反告訴訟，「惡意」拖延聲遭川普強暴的專欄作家珍．卡若爾(圖)的誹謗訴訟。(美聯社)

紐約聯邦地區法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)11日公布一項書面裁決指出，前總統川普透過法律舉措，「惡意」拖延一椿強暴控訴者的誹謗指控進入審判階段。

卡普蘭提到的誹謗指控案，是指紐約專欄作家珍．卡若爾(E. Jean Carroll)對川普提出的誹謗案；他表示，「此案本可在很久以前以某種方式進行審判和做出決定。」

川普試圖引用一項用來挑戰不公平索賠的誹謗訴訟法律，來「反訴」卡若爾。但卡普蘭決定拒絕川普反訴，並表示，川普的法律策略造成延誤，此案本可在14個月前提起反訴。

卡普蘭寫道：「本法院相信，被告的訴訟策略，無論其意圖為何，都將此案大大拖延。」

川普的律師哈巴(Alina Habba)表示，他們對法院當天的裁決感到失望，但仍熱切期待在審判中證明原告主張完全沒有事實或法律依據。

卡若爾的律師羅伯塔·卡普蘭(Roberta Kaplan)則表示，他與委託人完全同意法官的決定。

卡若爾是Elle雜誌的長期專欄作家，她在2019年6月出書寫道，川普曾於1990年代中期在曼哈頓一家高檔百貨公司強暴她。川普矢口否認，還說她僅是為衝高著作銷量而撒謊，卡若爾因此在2019年底提出誹謗訴訟。

卡普蘭法官表示，此訟案在2019年11月於紐約州法院提出後，川普試圖「避免」讓訴訟副本送達他的曼哈頓住所或白宮；後來此案轉至聯邦法庭，川普「輕率」使用法律挑戰來拖延訴訟進展，包括聲稱州法院對他缺乏管轄權等等。

卡普蘭指出，這些行動顯示被告的訴訟策略產生拖延效應，強烈顯示他是出於「強烈希望延誤原告對他提起訴訟的任何機會」；「在法院看來，被告先前和未來可能採取的行動，在不同程度上是拖延、惡意或過度偏見，三者兼具。」

卡普蘭還指出，卡若爾現年78歲，是除川普以外唯一直接目擊涉嫌強暴的證人，「這些事實的相關性，顯而易見」。

川普 曼哈頓 白宮

上一則

執法轉向重罪犯 無證客去年被逮遽降40%

下一則

西點軍校6生 度假吸毒過量送醫 2人幫人工呼吸誤吸倒地

延伸閱讀

川普財務信用受質疑 仍獲加州銀行1億元貸款

川普財務信用受質疑 仍獲加州銀行1億元貸款
川普有驚無險 專機半路故障緊急降落 借飛機返家

川普有驚無險 專機半路故障緊急降落 借飛機返家
川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄
11親信告知「選舉沒舞弊」 川普不甩拒認輸

11親信告知「選舉沒舞弊」 川普不甩拒認輸

熱門新聞

前總統川普6日在紐奧良演講，又「語不驚人死不休」地建議美國可以在F-22軍機上塗上中國國徽，假裝解放軍對俄羅斯發動攻擊，然後再隔岸觀火看中俄大戰，引起觀眾哄堂大笑。（美聯社）

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

2022-03-06 22:45
東岸地區未來兩日將出現「炸彈氣旋」般的冬季暴風雪天氣，逾1億5000萬人將受到影響。圖為佛蒙特州應急人員冒著大雪救援困在路上的車。(美聯社)

「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人

2022-03-10 21:44
油價飆漲之際，經濟學家呼籲政府發放加油券補助。圖為紐約市車主在加油站加油。(路透)

每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨

2022-03-09 20:39
25歲的徐尚明是烏克蘭利維夫音樂學院的一名研究生。他連日以來幫助華人撤離，給留學生提供暫時住宿、在撤僑包車集合點幫忙翻譯烏克蘭語。(播客訪問截圖、徐尚明提供)

世界OnAir／留在烏克蘭的中國學生：回國太貴、先觀望

2022-03-08 16:10
參院通過結束疫情緊急狀態，但拜登總統揚言否決 。圖為拜登上月在白宮發言時脫下口罩。(美聯社)

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

2022-03-04 22:21
美國國務卿布林肯。(美聯社)

布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

2022-03-05 14:33

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟