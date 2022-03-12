執法轉向重罪犯 無證客去年被逮遽降40%

拜登總統上任八個月內，聯邦移民與海關執法局逮捕的無證移民，人數比前一年同期遽減40%，但重罪嫌犯被逮人數幾乎倍增。(美聯社)

聯邦移民與海關執法局(ICE)11日表示，拜登 總統上任八個月內，移民局 逮捕的無證移民，人數比前一年同期遽減40%，但重罪嫌犯被逮人數幾乎倍增。

移民局在報告中指出，這段期間，遣送出境人數也劇降70%，為5萬9011人，其中包括根據新冠防疫法規而遣返者；按正常程序，遣送非法移民須經法庭裁決，但疫情期間，可跳過這個程序。

官方說，集中取締國內嚴重違法嫌犯，是為了「有效運用」有限的執法資源，但這項策略卻「左右不討好」； 右派人士希望政府多逮捕、遣送無證移民，民主黨內的進步「左派」卻希望移民局大幅降低執行這類法令的力道，甚至完全不執行都可以。

當局光改變「執法對象」這一點，就顯示拜登的移民執法政策與前總統川普大異其趣；川普當政之初，下令移民局將非法入國的移民、難民，一律遣送出境。

移民局代局長強生(Tae Johnson)說，本報告內容反映出該局的執法成效，一方面改善了全國各地的治安，同時也實現了這個國家的價值觀。

但是，批評拜登政府移民執法政策的人卻說，這項政策形同鼓勵「不正常的移民」手段。

傳統基金會研究員摩根( Mark Morgan)曾任川普的海關與邊境 保護局(CBP)代局長；他說，拜登放鬆邊境非法移民的管制，無異把美國變成收留、保護非法移民的國家。

摩根說，「這位總統告訴全世界，只要你能夠非法跨入美國國境，你就可能被釋放到美國內部，一旦你到了美國，就算你不出席法庭傳喚或犯了罪，也不准移民官員把你遣送出國。」

移民局說，拜登政府其實是採取「平衡」策略，因為它同時也在邊境與國內各地，逮捕了7萬4082名非公民。2019會計年度，移民局逮捕的非公民人數是10萬3603人，比前一年度減少28%。

移民局強調，拜登上任以來，移民局逮捕與遣送出境的人，將近一半是已經定罪的「重罪」犯。其中，性侵犯達495人。此外，執法人員進行逮捕行動時，也刻意避開學校、醫院及其他「敏感」地點。