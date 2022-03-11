扛不住油價瘋漲？美大城市公共運輸系統載客量攀升

油價狂飆之際，美國一些大城市的大眾運輸系統載客量攀升。美聯社

油價 狂飆之際，美國一些大城市的大眾運輸系統載客量正快速攀升，為亟需提振載客量的美國公共運輸系統業者捎來喜訊。

彭博資訊報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發油價大漲，加上美國總統拜登祭出俄國石油禁令，已促使全美汽油平均價格9日衝上每加侖4.31美元，刷新歷來最大的七日漲幅。

與此同時，紐約市地鐵 3月1日至8日的每日乘客人數成長3％，載客量增加101,595人次；華盛頓特區地鐵同期的每日載客量也增加約4％，而舊金山灣區捷運系統（BART）的每日載客量攀升7％。

BART公關主管Alicia Trost表示：「鑑於公司剛從Omicron新冠變種病毒的衝擊中走出來，以乘客量來說這是一大躍進。 」

Trost和其他公共運輸業者強調，目前要判斷這波人潮有多少是因為油價攀升或其他單一因素所致，還言之過早。根據美國大眾運輸協會（APTA）的數據，全美公共運輸需求仍只有新冠疫情 前的六成（62%）。

然而，去年迄今全美火車及公車乘客量已穩定緩步回升。隨著Omicron疫情消退，美國各地的上班族正重新利用大眾運輸工具通勤。

在過往歷史上，油價瘋漲曾引發通勤族改搭大眾運輸工具。

堪薩斯大學公共事務教授Bradley Lane在2011年發表的研究報告指出，上次油價出現上周般的巨大漲幅，是美國2005年遭颶風卡崔娜（Katrina）侵襲後，當時油價一路飆升，直到2008年夏季達到頂峰。

Lane發現，這段期間，美國能源成本每增加10%，33個大都會區的巴士乘客量就增加4%、地鐵載客量也大增8%。