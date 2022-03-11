馬斯克給女兒取怪名「Exa Dark Sideræl」跟恆星有關

特斯拉執行長馬斯克與加拿大歌手格萊姆斯，攝於2018年5月。（美聯社）

美國《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌10日刊登加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）的人物特寫文章，並且爆出她跟特斯拉 執行長馬斯克 2021年12月透過代理孕母秘密喜迎第二個小孩。這名新誕生的女嬰「Y」也有個怪名，叫作「Exa Dark Sideræl」。

CNET轉述《浮華世界》文章指出，格萊姆斯在她位於德州 奧斯汀的住處受訪時，記者聽到一名嬰兒在哭，讓她承認自己跟馬斯克有了第二個孩子。按照格萊姆斯的說法，雖然兩人之間的關係「非常不固定」（Very Fluid），但她大概也會把馬斯克稱作她的男友。

格萊姆斯也向《浮華世界》詳解女兒全名「Exa Dark Sideræl Musk」的意思，稱「Exa」是參考「超級運算術語『exaFLOPS』（執行每秒1百京浮點運算的能力）」，「Dark」是「未知，人類害怕它，但實際上是缺乏光子，暗物質則是我們宇宙的美妙奧秘」。

至於「Sideræl」，則是恆星（Sidereal）的「更精靈」（More Elven）拼寫。格萊姆斯解釋為「宇宙的真實時間、恆星時間（Star Time）、深空時間（Deep Space Time），而不是我們的相對地球時間」，也是致敬她最愛的《魔戒》人物「凱蘭崔爾」（Galadriel）。

格萊姆斯跟馬斯克於2020年5月迎來第一個孩子「X」，全名則是「X Æ A-12 Musk」。