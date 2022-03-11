Space X發射獵鷹火箭 直播嘲諷俄國：美國掃把起飛囉

SpaceX 9日在佛州卡納維爾角空軍基地發射獵鷹火箭，將48顆星鏈衛星送入軌道。(美聯社)

全球首富馬斯克 旗下太空 探索事業SpaceX 9日發射獵鷹火箭，將48顆星鏈衛星送入軌道，且不忘在火箭升空的直播影片中嘲諷俄羅斯。SpaceX 3日已發射獵鷹火箭，將47顆星鏈衛星送至軌道。

Space發射部門主管在直播影片中說：「美國掃把準備起飛了，來聽聽自由奔放的聲音。」Space在佛州卡納維爾角空軍基地發射這批衛星。

這個言論無疑是嘲諷俄國聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛。羅戈辛3日宣布，俄國不再販售任何火箭發動機給美國，以回敬美國總統拜登的制裁。羅戈辛嗆美國「用別的東西飛上空吧，像是掃帚什麼的」。

這是SpaceX連續第十周發射火箭，且迄今已運送逾2,000顆衛星至軌道。SpaceX執行長馬斯克的目標是，為星鏈網路服務發射逾4.2萬顆衛星，以便為偏遠地區提供低成本的網路服務。