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手機監控無證客 成本低又有效 維權組織轟ICE侵犯隱私

編譯孫梁╱綜合10日電
當局強迫移民下載應用程式，以監控他們出席遣返聽證。(美聯社)
當局強迫移民下載應用程式，以監控他們出席遣返聽證。(美聯社)

美國移民及海關執法局(USICE)增加通過手機應用程式加強對在案無證移民的監控，疫情期間更是大增，從三年前僅約5000名在案無證移民猛增到目前逾12萬5000人，維權組織批評是侵犯移民的隱私，給被監控者帶來不自由。

被監控的無證移民中許多是美墨邊界的偷渡客，被捕後，他們的手機必須裝上SmartLink程式，以保證獲釋後隨時可被ICE監督，包括要求發回自拍照、接聽電話直至按時出席遣返聽證。

儘管手機監控比腳踝監控裝置簡便了許多，但維權人士仍認為對移民不公，指他們是交保獲釋後等待出席移民法庭聽證，而移民聽證是行政程序，並非刑事性質，絕大多數人都沒有刑事拘捕的紀錄。

維權組織擔憂，聯邦政府可從手機監控資料中查到移民的行蹤與聯繫人，進而逮捕其他違反移民法的人；一位拉美裔維權人士表示：「手機監控爆炸般地增多和廣泛運用，可使政府輕鬆追蹤更多人的下落。」

移民法庭的積壓嚴重，待審案多達160萬件，移民通常須等候數年才能出席聽證，聽候法官做出是留在美國還是被驅逐出境的裁決。

ICE官員拒絕回答有關SmartLink程式的問題，但表示拘留之外的其他監控方式，已成為追蹤候傳的無證移民行蹤的有效途徑，可保證他們獲釋後，依法出席聽證。而且SmartLink程式比關押更省錢，ICE最近在國會作證時表示，手機監控的費用每天僅約4.36元，而關押一天則要140多元。

移民維權組織福杜瑞斯(Just Futures)表示，SmartLink程式是腳踝監視裝置的替代選擇，剛推出之際使用並不多，如今卻廣泛用在沒有刑事案底甚至是從未被捕的移民身上，他們非常擔憂在移民系統中，今後可能成為每個移民的標配裝置。

移民律師認為，腳踝監視器會刺激皮膚和發出聲響，佩戴者常被視為罪犯，而SmartLink程式則有很大改進。但SmartLink也使部分候傳的無證移民感到憂慮，因為手機或程式一旦出現技術故障，就會錯過ICE的監督。密西根州一位移民律師說，部分在案的無證移民因為SmartLink不能正常運作，而不得不親自到移民辦公室報到。

移民 手機 ICE

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