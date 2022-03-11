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民權團體不滿：非裔、西語裔 人口普查被少算

記者張聲肇╱綜合報導
2020年人口普查誤算比率雖低於預期，但民權分子不滿非裔、西語裔等少數族裔被少算的比率，高於十年前；亞裔則被多算。(美聯社)
2020年人口普查誤算比率雖低於預期，但民權分子不滿非裔、西語裔等少數族裔被少算的比率，高於十年前；亞裔則被多算。(美聯社)

2020年人口普查誤算比率雖低於預期，但民權分子不滿非裔、西語裔等少數族裔被少算的比率，高於十年前；亞裔則被多算。

根據人口普查局10日發布的「普查後調查」報告，2020年人口普查時，非裔、西語裔和北美原住民被少算的比率高於2010年普查，亞裔是少數族裔當中的唯一例外。

多算的原因，通常是擁有度假別墅等多個房地產，加上永久地址住處，被重複統計。少算的原因，根據民權團體的觀察，則是當時的川普政府企圖加問「公民身分」的問題，又縮短現地調查時間。問卷加問公民遭法庭否決，最後沒有實施，仍可能影響了無證移民回答普查問卷的意願。

全國都市聯盟執行長莫瑞阿爾(Marc Morial)說，這些數字太令人傷心，「再一次，我們看到白人被多算了，而非裔、西裔被少算了。我要用最強烈的字眼表達我們的憤怒。」

2020年人口普查，非裔的「淨少算」率為3.3%，西語裔為5%，印第安人和阿拉斯加原住民更達5.6%。其他族裔的淨少算率是4.3%。非西語裔白人的「淨多算率」是1.6%，亞裔更達2.6%，也就是說，普查結果的亞裔人數比實際亞裔人數多了2.6%。

2010年普查，非裔淨少算率是2%，西語裔1.5%，印第安人和阿拉斯加原住民4.9%，「其他族裔」1.6%，亞裔0.08%。只有非西語裔的白人被「淨多算」了0.8%。

2020年普查的總人口數與實際誤差0.24%，在統計學上不是什麼大問題。2010年普查的誤差率僅0.01%。

租屋而居的人被少算了1.5%，其中0到4歲兒童被少算了2.79%；2010年，這兩個數字分別為1.1%和0.72%，可見普查精確度不進反退。

統計學者歐海爾(Bill O'Hare)說，兒童被少算的原因之一是，有些家長誤以為小孩子不在普查之列，不過低估率是1950年開始把小孩列入普查以來最高的一次。

普查結果關係兩件大事：每年1.5兆元聯邦預算的分配，以及各州國會議員席次的多寡。

亞裔 非裔 人口普查

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