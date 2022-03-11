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自動選號幸運兒 1.26億兆彩落紐約

記者顏潔恩╱紐約報導
華裔Stephen Wong贏得彩票遊戲終身二等獎。(樂透局提供)
華裔Stephen Wong贏得彩票遊戲終身二等獎。(樂透局提供)

紐約州一名幸運兒在8日的兆彩(Mega Millions)開獎中獲得眷顧，中得價值1.26億元的頭獎，成為全美今年第二位領走兆彩頭獎的得主；本期頭獎在州樂透局的總部售出，據悉該名幸運兒通過已預付了的訂閱項目(pre-paid subscription)獲得這張彩票，本人可能尚未獲知中獎。

州樂透局(New York Lottery)9日證實，兆彩8日晚開出頭獎，售出獎券的地點為紐約上州香奈塔第郡(Schenectady)Broadway Center 1號、同時也是州樂透局的總部；得獎主是樂透局的訂閱者，在已預付了的期間內會自動購票與選號，意味著當事人並未親身前去選號碼買彩票，至今也可能不知道已成為大獎得主。

本期的中獎號碼，為7、18、38、58、64，超級球(Mega Ball)號碼為24，得主可選擇一次抱回8584萬8424元現金獎金；這是2022年全美第二位贏得兆彩的幸運兒，也是紐約州自去年9月以來的首個頭獎得主。

考慮到兆彩在全美45州銷售，獲得超級百萬大獎的機率是3億257萬5350分之一，一人獨得頭獎也很罕見。

該筆金額是紐約州有史來少有的彩票大獎之一，除此之外，2011年州府奧伯尼(Albany)有七名同事中了一張3.19億元頭獎；2021年9月一名幸運兒在紐約市的曼哈頓中城一間披薩店買到一張價值4.32億元的兆彩頭獎。

新冠疫情造成經濟衝擊，樂透在華人當中也引起一股熱買潮，一名華裔男子王Stephen(音譯)也有幸成為幸運兒；他在去年7月於曼哈頓華埠的仁信大藥房(Health City Pharmacy)購買彩票遊戲終身大獎(Cash4Life)，前五個中獎號碼相符，最終獲得二等獎，他選擇一次性領走61萬2240元獎金。

紐約州 曼哈頓 紐約上州

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