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醫學首例…移植豬心患者班奈特去世 術後存活2個月

記者張筠／馬州報導
兩個月前成功移植豬隻心臟而挽回生命的病患班奈特(左)8日去世。（美聯社）
兩個月前成功移植豬隻心臟而挽回生命的病患班奈特(左)8日去世。（美聯社）

馬里蘭大學醫學中心9日表示，兩個月前成功移植豬隻心臟而挽回生命的病患班奈特(David Bennett)8日在該醫院去世，醫生未表明具體死因，但稱57歲的班奈特病情在幾天前就開始惡化。

班奈特今年1月7日接受豬隻心臟移植手術，這是醫學史上首例，他當時已病危，術後三天狀況良好；馬里蘭大學醫院表示，起初豬隻心臟功能正常，醫院也定期監測並更新班奈特的身體狀況，上個月還發布了他與物理治療師一起觀看超級盃(Super Bowl)的視頻。

今年57歲的班奈特在心臟移植手術後存活了兩個月，這已是醫學發展上的一個里程碑；1984年瀕臨死亡的加州嬰兒Fae在接受狒狒心臟移植手術後存活了21天。

馬里蘭大學並未提供班奈特的具體死因，該大學醫學中心外科醫生、心臟移植科主任格里菲斯(Bartley Griffith)表示，班奈特的去世令人震驚，但他是一位勇敢、高尚(noble)的病人，與病魔一直戰鬥到最後。

醫學界幾十年來持續尋找能接受動物器官移植的患者，馬州居民班奈特當時已瀕臨死亡，也沒有資格接受人體心臟移植，因此決定接受豬隻心臟的移植手術實驗。

班奈特(左二)此前病危，但無資格接受人體心臟移植，因此自願接受豬隻心臟移植手術，...
班奈特(左二)此前病危，但無資格接受人體心臟移植，因此自願接受豬隻心臟移植手術，成為醫學史上首例。（美聯社）

此前動物器官移植手術都以失敗告終，因患者身體排異明顯，而班奈特接受的是轉基因的豬隻心臟移植手術，醫學研究者去除了會引起人體排異的豬基因，並加入人類基因以幫助人體接受。

班奈特的手術推動醫學發展，馬里蘭大學動物器官移植人體計畫的主任莫惠迪(Muhammad Mohiuddin)表示，班奈特的案例讓我們了解，轉基因的豬隻心臟可在人體內正常運作，醫學研究者下一步在研究轉基因豬隻的其他器官是否能成功移植人體，甚至應用到臨床實驗。

倫理研究智庫哈斯汀斯中心(The Hastings Center)專員馬施克(Karen Maschke)表示，民眾可能會認為班奈特的死意味著器官移植的壽命很短，但其實一名重症患者的案例無法充分說明此類手術的功效，仍需要大量研究和病患的數據才可證明。

班奈特的兒子通過馬里蘭大學醫學院發表聲明，肯定醫療團隊的付出，感謝他們讓父親能在此醫療研究和實驗中受益，「我們盼望此技術能給更多人帶來希望」，此類器官移植手術也能救治更多人。

美國的器官需求量巨大，2021年全美創紀錄的進行了逾4萬1000場移植手術，其中包括3800場心臟移植手術，但仍有10萬6000名病患在等待器官移植，每年有數千人因未能及時接受移植手術而病逝。

57歲的班奈特在心臟移植手術後存活了兩個月，是醫學發展上的一個里程碑。（美聯社）
57歲的班奈特在心臟移植手術後存活了兩個月，是醫學發展上的一個里程碑。（美聯社）

手術 醫學 加州

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