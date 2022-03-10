我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

CNN：eBay、亞馬遜、阿里等網購平台 充斥汞超標美白霜

記者顏伶如／綜合報導
最新調查報告顯示，規模最大的網路購物平台充斥含汞量嚴重超標的美白面霜。(Getty Images)
最新調查報告顯示，規模最大的網路購物平台充斥含汞量嚴重超標的美白面霜。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導，全球環保組織「零汞集團」(ZMWG)最新調查報告顯示，規模最大的網路購物平台例如eBay、亞馬遜(Amazon)、阿里巴巴(Alibaba)等，充斥含汞量嚴重超標的美白面霜。

在這項調查報告中，「零汞集團」研究人員從歐洲、亞洲、非洲及美洲地區共計17個國家，超過40多個網路購物平台買到271種美白產品，並且進行檢測分析。統計結果發現，從16個國家分別買到的129種產品含汞量都超過安全標準，而這些產品卻在30多種網路購物平台都能買到。

「零汞集團」汞政策研究計畫部執行主任班德爾(Michael Bender)指出：「當我們開始了解這些產品在網路上的銷售狀況時，發現分布市場非常廣泛。」他比喻說：「如果跟我們在各地市場的銷售情形相比，出現於網路購物平台的景象簡直就像大爆發。」

絕大多數國家對於美妝產品含汞量訂定嚴格標準。「汞水俣公約」(MCM)通過的國際安全標準為1ppm(part per million)以下，並於2021年上路實施，眼部美妝產品也包括在內。根據這項全球協議，含汞量超過1ppm的美妝產品製造、進口與出口，一律應予禁止。

不過，這項調查發現，47%美白產品含汞量明顯超標，不少產品含汞量高達1萬ppm，甚至5萬ppm。

被驗出含汞嚴重超標的美白產品，包括中國品牌嬌麗(Jiaoli)、泰國品牌Kim、墨西哥品牌La Tia Mana以及巴基斯坦品牌Goree、Aneeza、Faiza、Chandni、Noor。「零汞集團」指出，除了La Tia Mana商品之外，其他品牌的美妝產品之前就被「零汞集團」驗出含汞量嚴重超標，但卻持續在網路平台販賣。

「零汞集團」指出，販賣這些含汞量超標的網購平台應該承擔責任，要遵守各國美妝產品的健康與安全法規。班德爾說，實體商店必須遵守在地國的法律，網路電商似乎不必比照辦理，如此差別待遇並不公平。

美白美妝產業在全球市場估計有80億商機，估計2026年估計將成長至118億元。長久以來，屬於有害物質的汞經常被添加在美白產品當中，因為可以避免皮膚黑色素沉澱，但使用者健康則面臨高度風險。

CNN報導，不少規模大的網路購物平台充斥含汞量嚴重超標的美白面霜。圖為示意圖。(...
CNN報導，不少規模大的網路購物平台充斥含汞量嚴重超標的美白面霜。圖為示意圖。(Pexels)

檢測 墨西哥 亞馬遜

上一則

醫學首例…移植豬心患者班奈特去世 術後存活2個月

延伸閱讀

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股
CNN：網購平台充斥含汞量嚴重超標美白面霜

CNN：網購平台充斥含汞量嚴重超標美白面霜
CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺
俄新法將獨立報導視為犯罪 CNN、BBC、彭博退出俄國

俄新法將獨立報導視為犯罪 CNN、BBC、彭博退出俄國

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲(左)前妻梅琳達(右)受訪表示，得知丈夫外遇後，她試圖寬恕，但後來明白，兩人的婚姻「不再健康了」。(美聯社)

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

2022-03-02 21:24
前總統川普6日在紐奧良演講，又「語不驚人死不休」地建議美國可以在F-22軍機上塗上中國國徽，假裝解放軍對俄羅斯發動攻擊，然後再隔岸觀火看中俄大戰，引起觀眾哄堂大笑。（美聯社）

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

2022-03-06 22:45
參院通過結束疫情緊急狀態，但拜登總統揚言否決 。圖為拜登上月在白宮發言時脫下口罩。(美聯社)

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

2022-03-04 22:21
油價飆漲之際，經濟學家呼籲政府發放加油券補助。圖為紐約市車主在加油站加油。(路透)

每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨

2022-03-09 20:39
25歲的徐尚明是烏克蘭利維夫音樂學院的一名研究生。他連日以來幫助華人撤離，給留學生提供暫時住宿、在撤僑包車集合點幫忙翻譯烏克蘭語。(播客訪問截圖、徐尚明提供)

世界OnAir／留在烏克蘭的中國學生：回國太貴、先觀望

2022-03-08 16:10
美國國務卿布林肯。(美聯社)

布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

2022-03-05 14:33

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴