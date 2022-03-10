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收費為人打假疫苗 華州男躲過牢獄災 判緩刑5年賠24萬

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓州57歲男子史丁8日被判五年緩刑，賠償24餘萬元。(司法部照片)
華盛頓州57歲男子史丁8日被判五年緩刑，賠償24餘萬元。(司法部照片)

住在華盛頓州德蒙德(Redmond)的57歲男子史丁(Johnny Stine)，在全美爆發新冠疫情初期便在社群網站發布消息，聲稱研發成功能夠抵抗新冠病毒的疫苗，並以每劑400元至1000元不等價格，遊走全美各地為民眾注射這款假疫苗。史丁遭聯邦檢察官以跨州販賣假藥罪名起訴之後，8日獲得聯邦法院法官判處五年緩刑，賠償24餘萬元，躲過牢獄之災。

華盛頓州西區聯邦法院法官布萊恩‧土田(Brian Tsuchida)8日處以史丁五年緩刑，賠償24萬6986元。土田庭訊上對史丁說：「這是一個困難且令人感到不安的案件。判處讓你坐牢絕對合理，不過我選擇時間更長的緩刑，以便我們可以對你有更長時間的監控。」

聯邦檢察官布朗(Nick Brown)在起訴書中指出，根據調查，史丁自稱「北岸生技公司」(North Coast Biologics)創辦人兼總裁，發生新冠疫情初期便聲稱已研發成功新冠疫苗，並以每劑400元至1000元之間的價格，在全美各地為民眾注射假疫苗，獲利超過20萬元。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)接獲民眾檢舉，從史丁的社群網站發文掌握販賣假疫苗的證據。

2020年4月，華州檢察長對史丁發出「停止並終止」(cease and desist)警告。史丁辯稱，檢方大動作反而讓他的疫苗需求量因此爆增。相隔數月之後，便衣探員佯稱希望接種疫苗，史丁前往愛達荷州提供服務，結果遭到扣押。史丁位於德蒙德的住家也被搜索。

檢方調查發現，史丁除聲稱疫苗可以對抗新冠病毒，還鎖定癌症病人進行詐騙，販賣聲稱可以消除腫瘤的新藥。

疫苗 社群網站 疫情

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