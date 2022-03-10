輝瑞總裁新書：川普女婿施壓 疫苗優先供美國

輝瑞藥廠總裁兼執行長博爾拉。(美聯社)

輝瑞 (Pfizer)藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)在本周出版新書「射月：輝瑞九個月完成不可能的任務競賽」(Moonshot: Inside Pfizer's Nine-Month Race to Make the Impossible Possible)寫道，前總統川普女婿、前白宮資深顧問庫許納 (Jared Kushner)曾對輝瑞施壓，要求把原訂提供給加拿大、日本及拉丁美洲國家的新冠疫苗 ，通通先撥給美國使用，好讓美國疫苗庫存量能在短時間內獲得大量提升。

博爾拉在書中透露，對於美國是否比其他國家有優先權追加疫苗供應量的問題，曾與庫許納爆發激辯。

博爾拉表示，遭到庫許納施壓時，明確回答無法配合，並表示美國若要達到擁有1億劑新冠疫苗的公布目標，就要按規矩行事。不過，庫許納則對博爾拉說，美國政府絕對有辦法「採取行動」，達到目的。

美國爆發新冠疫情初期，庫許納是白宮疫情協調任務小組的實際負責人。博爾拉在書中指出，除了美國之外，許多國家也與輝瑞簽訂購買疫苗合約，但庫許納卻向輝瑞施壓，要求輝瑞跳過與其他國家合約，直接把疫苗通通先撥給美國，並要求輝瑞在2021年第二季之前，就協助白宮完成美國擁有1億劑新冠疫苗的目標。

書中寫道，若依庫許納的主張，輝瑞必須把原本要提供給加拿大、日本及拉丁美洲國家的疫苗都改提供給美國，但這些國家其實都比美國更早下單購買輝瑞疫苗，排定交貨時間就在2021年第二季。

博爾拉在書中指出，拒絕庫許納要求後，兩人之間爆發激辯。博爾拉說，當時提醒庫許納說，輝瑞很早之前就跟白宮首席疫苗顧問史勞伊(Moncef Slaoui)表明立場，輝瑞絕不可能把要提供給其他國家的疫苗交給美國。

書中寫道，庫許納聽到說明之後，依然不為所動，「在他的心裡，美國應該不擇手段列為第一優先，而我的看法則是，公平才應該是第一考量」。

書中指出，由於輝瑞疫苗製造團隊後來擴大生產，在不對其他國家供應量造成排擠影響之下，對美國增加疫苗供應，庫許納的施壓手段才停止。