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SPLC報告：美仇恨團體去年降至733個 極端觀點滲主流

記者張聲肇／綜合報導
南方貧困法律中心9日指出，白人民族主義、新納粹、反政府等極端分子的團體從2019年起連續三年減少。圖為白人至上主義者2017年在維州夏洛特維爾示威遊行。(美聯社)
南方貧困法律中心9日指出，白人民族主義、新納粹、反政府等極端分子的團體從2019年起連續三年減少。圖為白人至上主義者2017年在維州夏洛特維爾示威遊行。(美聯社)

南方貧困法律中心(SPLC)9日指出，白人民族主義、新納粹、反政府等極端分子的團體從2019年起連續三年減少，但類如去年元月6日國會暴動和針對新冠病疫對治理念引發的「文化論戰」，仍持續鼓動極端社團。

該中心發布研究報告說，極端組織數從2019年940，減為2020年838，2021年再降為733。2018年，全美種族主義、鼓動仇外和極右派民兵等極端社團有1021個，創下歷史紀錄。

其中，反政府團體2019年有576個，2020年566個，到了2021年，降為488個。2012年，歐巴馬當選連任那年，反政府團體增加到1360個的歷史高峰。

報告說，仇恨與反政府組織數目雖降，不表示極右派的勢力也下降，反而表示鼓動這類組織的極端觀念，已轉入主流政治，大大方方地公然運作了。

總部在阿拉巴馬州蒙哥馬利的SPLC，舉福斯新聞主播卡爾森(Tucker Carlson)為例說，去年9月卡爾森大肆宣揚非白人移民將「大舉取代」美國白人的陰謀論，最能接受這種毫無根據的理論的，就是參加「阻止偷走勝選」聚會的白人民族主義者，也就是這批人，成為國會暴動的骨幹力量。

根據該中心統計，2021年，活躍的白人民族主義社團多達98個。

本報告發表前夕，聯邦執法人員也逮捕極右派「驕傲男孩」組織領導人塔瑞歐(Henry Tarrio)，罪名是指揮攻占國會活動。

2020年，驕傲男孩組織的全國分部只有43個，去年暴增到72個，其中近40個因參與國會暴亂而遭起訴。

SPLC情報組組長蘇珊‧柯克(Susan Corke)說，國會暴亂後，驕傲男孩組織的確沉潛了一陣子，「不見共和黨主流人士譴責它們，我一度還以為很快就會消失了呢。」

不料，她說，這些仇恨和反政府社團所要表達的極端理念，卻越來越「正常化」，融入反疫苗、反口罩、反移民、反同性戀等破壞民主的主流論述，甚至不惜訴諸暴力，「這才令人驚駭莫名。」

移民 阿拉巴馬州 納粹

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