亞裔地鐵遭襲 蝙蝠俠情節惹議 網友痛批：煽動仇亞情結

「蝙蝠俠」片中亞裔男子在地鐵遭黑幫分子鎖定攻擊的橋段引發議論。(美聯社)

最新版本漫畫英雄電影「蝙蝠俠」(The Batman)上周末首映北美票房開紅盤，但片中描述一名亞裔 男子在地鐵遭黑幫分子鎖定攻擊的片段，在社群網站 引發網友批評煽動仇亞情結、無視亞裔感受。

國家廣播公司(NBC)報導，4日在北美推出的「蝙蝠俠」新片，上周末引發亞裔在社群網站議論紛紛。電影開場前10分鐘出現一段情節是，一名亞裔男子在地鐵遭到一群陌生人鎖定並圍毆，所幸蝙蝠俠即時趕到，出手相救。劇情裡，遇襲亞裔男子恐懼不已，就連看到蝙蝠俠也非常害怕。

推特上許多網友表示，無論電影中的攻擊是否具種族動機，但這一幕恐「具觸發效應」，煽動仇亞情結，而且並未注意到亞裔社群當前面臨漸增的暴力風險。在新冠疫情發生後仇亞攻擊案件頻傳之際，無視亞裔感受。

有些網友在推特向有意去電影院 看「蝙蝠俠」的亞裔提出內容警告，，呼籲打算前往電影院觀看新片的亞裔要有心理準備。

把亞裔遭到攻擊的情節加進電影，究竟是編劇的疏忽，還是對現實社會的評論，在網路上也引起網友討論。根據電影訊息網站IMDB資料，這部電影主要在2020年1月至2021年3月拍攝，正值反亞裔犯罪激增時期。

華納電影公司(Warner Bros. Pictures)並未回應國家廣播公司的訪問要求。

電視電影評論播客節目「文化相關」(Culturally Relevant)主持人陳大衛(David Chen，音譯)表示，如果這個橋段以具有建設意義方式出現在電影當中，而不只是帶有煽動手段的影像，就會獲得觀眾接受。他指出，亞裔人士受到攻擊的場景，在電影當中未能納入較高層次的意義討論，就形成了對亞裔的缺乏尊重。

陳大衛表示，觀眾認為這場攻擊似乎是「蝙蝠俠」中唯一有亞裔出現的畫面；其他觀眾可能認為，蝙蝠俠的反應如英雄，或突顯出這類危機事件發生時，警察對亞裔的保護不足。

陳大衛在推文中寫道：「對我來說，這種影像的呈現方式是不負責任且具有煽動目的，無論他們是有意還是無意暗示現實生活中發生的各種駭人聽聞事件。」

他說，這段情節的出現讓他感到電影公司有欠考慮，「我與許多亞太裔民眾討論，許多人也覺得這段內容觸發負面感受」。