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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

加薪談判失敗 明尼亞波利斯市3300多名公校教師罷工

記者顏伶如╱綜合報導
明尼亞波利斯3300多名公立學校教師8日罷工抗議，要求調高薪資以及擁有「安全及穩定的校園」。(美聯社)
明尼亞波利斯3300多名公立學校教師8日罷工抗議，要求調高薪資以及擁有「安全及穩定的校園」。(美聯社)

明尼亞波利斯(Minneapolis)市3300多名公立學校教師8日罷工抗議，要求調高薪資以及擁有「安全及穩定的校園」；美聯社報導，這波抗爭讓家長再度面臨疫情爆發後屢次出現的不穩定變數。

教師工會領袖與學校主管都表示，不管在班級人數上限、加強提供學生心理輔導等問題，雙方看法差異極大。明尼亞波利斯是明尼蘇達州學生人數共有2萬9000人，是最多的公立學區之一。

3300名明尼亞波利斯公立學校老師罷工抗議，讓家長必須在兼顧工作的同時，解決托兒問題。

莫莉‧丹格勒(Molly Dengler)的兒子就讀明尼亞波利斯市中心區的西班牙語加強小學(Spanish immersion elementary school)一年級。對於學校突然因為老師罷工而停課，她說：「所有人都有真正的工作。或許他們今天可以罷工，但一直罷工是行不通的。」

在兒子學校擔任家長會共同主席的丹格勒說，家長會透過WhatsApp通訊軟體對家長發布訊息，幫忙家長聯絡托兒服務，也協助家長自行成立學習團體。

美聯社報導，明尼亞波利斯公立學校老師平均年薪為7萬1000多元。教師工會指出，明尼亞波利斯公立學校教師薪資待遇，在明尼亞波利斯-聖保羅(Minneapolis-St. Paul)大都會區學區老師薪水排行榜中偏低。工會提出的主要訴求包括，教育支援專業人員(ESP)起薪應從目前年薪2萬4000元調至3萬5000元，才能有效吸引並留住人才。

「明尼亞波利斯教師聯盟」(MFT)教師部門總監卡拉漢(Greta Callahan)說：「我們是為了爭取安全及穩定的校園而罷工，我們是為了爭取體制改變而罷工，我們是為了學生、為了我們城市的未來以及明尼亞波利斯公立學校的未來而罷工。」

罷工 公立學校 學區

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